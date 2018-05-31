正妹醉倒夜店遭撿屍　4男輪流「性侵到死」

泰國尖竹汶府近日發生一起恐怖的性侵案件，一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死，最後還將女子的遺體扔在路旁，隔日清晨才被民眾發現報案。



▲泰國一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死。（圖／翻攝自微博）