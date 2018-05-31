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正妹醉倒夜店遭撿屍　4男輪流「性侵到死」

國際中心／綜合報導2018/06/01 07:39
▲泰國一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死。（圖／翻攝自微博）
▲泰國一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死。（圖／翻攝自微博）

泰國尖竹汶府近日發生一起恐怖的性侵案件，一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死，最後還將女子的遺體扔在路旁，隔日清晨才被民眾發現報案。


▲泰國一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死。（圖／翻攝自微博）

根據《泰國頭條新聞》報導，該名女子於上（ 5 ）月 27 日凌晨和 3 名友人赴夜店狂歡暢飲，不料喝到爛醉不省人事，倒在夜店門口，慘遭 4 名男子聯手抬至一旁水果攤空地，輪流性侵得逞。過程中，女子卻疑似痛苦難耐，最後休克死亡， 4 男最後竟還將女子遺體扔在路旁，直到隔日清晨有民眾發現，才趕緊報警處理。

據悉，女子被發現時，屍體呈仰臥，身旁還擺有 2 盒保險套。警方循線逮捕涉案的 4 名男子到案，並將釐清 4 男與死者另 3 名同赴夜店遊玩的女性友人關係。警方透過監視器畫面更發現，當時一名身著黑衣的女同伴疑協助撿屍，對此她則強烈否認，此外警方也將追查死者 3 名女性友人的下落，早日還原事情真相。


▲泰國一名 21 歲的女子和友人到夜店狂歡，醉後倒在夜店門口，不料遭到 4 名男子撿屍至空地輪流性侵，導致女子痛苦休克致死。（圖／翻攝自微博）

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