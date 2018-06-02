古早味童玩　大雅壩仔藝術童玩登場

「2018大雅壩仔藝術•童玩節」活動，今(2)日在大雅公園熱鬧登場，由大雅區公所主辦的童玩盛事吸引超過3000人的市民參與，現場展出蒐集自全台各地的古早味童玩以及親子DIY花博文創童玩、彩繪飛機、彩繪口罩，還有每個整點提供古早味冰品、麥芽糖餅、大雅在地小麥與紅薏仁的〈爆米香）供民眾品嚐，並穿插陀螺達人賴三義的陀螺旋轉秀、單輪鐵圈繞錐及踩高翹等50年代童玩技藝，獲得在場來賓及參加活動的民眾熱烈掌聲，更讓許多小朋友與家長玩得相當開心。

大雅區公所區長林華彬表示，童玩節至今已舉辦第5年，今年以台灣早期的農村童玩情境為主軸，結合童玩與市集文化，打造了一座長5公尺寬2.1公尺高1.5公尺的巨型彈珠檯，透過互動童玩體驗遊戲讓大家認識大雅的人、文、地、產、景。



▲大雅壩仔藝術童玩節，打造了一座長5公尺寬2.1公尺高1.5公尺的巨型彈珠檯（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.2)



▲古早味童玩以及親子DIY花博文創童玩（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.2)

此外更結合大雅在地的10所國中、國小學童，進行陀螺彩繪比賽，各校學生並輪流表演拿手技藝，包括：戰鼓、扯鈴、獨輪車、手風琴、撥拉棒、流星球、砌磚、直笛、口琴、舞蹈、熱歌勁舞等精彩節目，現場座無虛席，每個表演節目都獲得如雷的掌聲。

林華彬指出，此次活動現場還有大雅國小、文雅國小、橫山童玩館提供的二手玩具、大型竹槍、單輪鐵圈及陀螺、ㄤ仔標、溜溜球、日月球等上百樣古早味「手遊」童玩，供民眾及小朋友試玩，讓現代的父母可以放下手機、遠離鍵盤，帶著自己的小朋友一起來同樂，讓他們知道父母親、阿公、阿嬤小時候，還沒有任天堂遊戲機、電腦和手機時，是玩甚麼樣的玩具和遊戲來度過童年，這是假日最棒的親子活動與文化傳承體驗，也為大雅的地方文化活動注入新氣象、形塑與眾不同的特色。



▲陀螺達人賴三義的陀螺旋轉秀（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.2)



▲扯鈴表演（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.2)