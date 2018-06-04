韓國瑜力推雙語教育　並向校園的毒品宣戰

韓國瑜憂心表示，台灣下一代的競爭力正節節退後，現在台灣孩子托福的成績，竟然和北韓的程度一樣！台灣是這樣開放的社會，但國際移動能力居然和全世界最封閉的國家北韓相同，這是他非常憂心、也無法接受的事。未來他要在高雄市全力推動校園雙語教學，提升孩子的國際競爭力，如果師資不夠，就找國外想回台灣的人才幫忙，唯有雙語教育向下紮根，孩子才能立足台灣、胸懷兩岸，擁有面對全世界的野視。

韓國瑜今（４）天上午拜訪高雄市教育產業工會，簽署工會五點教育訴求，並首度發表獲得國民黨提名後對於教育的主張。韓國瑜表示，他未來將全力推動雙語教育，提升孩子的國際視野與競爭力；他並向毒品宣戰，誓言一定要將毒品趕出校園；他同時強調高雄市必須全力賺錢拚經濟，然後投資教育，改善學校各種軟硬體設備。

韓國瑜並向校園毒品宣戰，他說，目前校園毒品氾濫的情況嚴重，學校應給予教師全力支持，讓老師不僅勇於教，而且勇於管；商請派出所主管兼負學校義務職，主動協同進駐校園打擊毒品，不論用各種方式，毒品一定要趕出校園。

韓國瑜說，他的政見就是賺錢、賺錢、再賺錢，全面拚經濟！以近來大家最關心學校裝冷氣的問題來說，台北市宣布校園裝冷氣，根據高雄市政府統計，校園全面安裝冷氣硬體經費高達33億，每年還要付一億五千萬電費。他的政見要全面拼經濟，不是俗氣，而是有了財源才能有錢投資教育。

另外，高雄市議員陳美雅表示，這幾天很多家長反映高雄市天氣比台北還炎熱，沒有冷氣已經影響孩子的求學環境。市政府每次都以經費不足為由搪塞，但近幾年市政府變更幾所學校的地目，例如舊榮華國小變更為商業用地，收入78億元權利金，便應該專款專用在教育上。

高雄市議員李雅靜表示，再窮也不應該窮在孩子的教育上，她並為老師請命，現在學校各種評鑑太多，讓老師疲於應付，老師應花更多時間在備課、教學上，而不是去應付一大堆評鑑。

全國教育產業總工會秘書長劉亞平表示，感謝國民黨籍參選人對教育重視，工會向來秉持「藍綠放一邊，教育擺中間」，只要是支持教育理念都竭誠歡迎。今年工會對參選高雄市長選舉提出五項訴求，包括：保障小校永續發展；落實非必要評鑑；國中至少每六班增置教師一人，減緩教師超額壓力；落實學校均質化及提升學生受教品質；校長遴選應依法辦理等。韓國瑜今天率市議員參選人陳美雅、李雅靜、陳麗娜、孫健萍、鍾易仲等人共同簽署，承諾共同為打造高雄市更好的教育環境努力。

