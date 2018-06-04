超震撼！日本驚見「巨大觀音」現世　網歪樓：佛像星人？

▲仙台的巨大觀音像是當地知名地標，不論從各個角度都清晰可見。（圖／翻攝自推特）

這畫面太壯觀！日本網路上近日瘋傳一系列「巨大觀音現世」的照片，只見一尊約 100 米、12 層樓高的巨大觀音像座落在樓房間，看上去相當震撼。此外，日前還有網友拍到從大觀音手中射出一道「白色光線」的有趣景象，笑稱「這是魔貫光殺砲？」掀起熱烈討論。

位於日本仙台北部的巨大觀音像，不僅是當地知名地標，更是全日本最大尊的觀音像，不論從當地各個角度都清晰可見。除了外觀震撼外，遊客可以進入共 12 層樓的神像內部，裡頭供奉著 108 尊的佛像；同時可以搭乘電梯到達頂樓，將仙台市區及太平洋的壯麗美景盡收眼底。

日前有網友「 こたき@趣味アカ 」在推特上傳驚人照片，只見疑似是飛機的飛行痕跡，恰好對準觀音像的手部，看上去彷彿從觀音手中射出一到神秘的「白色光束」，畫面毫無違和感，讓他看了忍不出開玩笑説「今天的觀音，在天空中散發出一束特殊的光芒」。



▲有網友拍下觀音手中射出「白色光束」的特殊景象。（圖／翻攝自推特）

貼文一出笑翻大批網友，紛紛留言「這是比克大絕『魔貫光殺砲』吧？」「是哥吉拉的光束吧….」「南無阿彌陀佛光線」、「哈！不小心笑出來了」。對於這尊巨大神像，也有網友逗趣表示，直接聯想到《 GANTZ 殺戮都市》中佛像星人的畫面，引發熱議。