糖尿病友安心吃粽　端午積福不發福

端午節紀念屈原的觀念已逐漸淡薄，但包粽子、吃肉粽卻成端午節歷久不衰的傳統習俗，然而高熱量的粽子能讓糖尿病友吃得健康、吃得安心嗎？嘉義市衛生局為增進嘉義市糖尿病友自我健康管理能力，並表達對弱勢民眾與獨居老人的關懷，9日上午結合嘉義市嘉邑行善團、般若自在門協會嘉義分會、衛生福利部嘉義醫院、嘉義市衛生局西區衛生所等單位聯合舉辦「端午積福不發福─健康粽比賽」活動。

包粽子、吃肉粽是端午節的傳統習俗，在佳節前夕，藉由嘉義市糖尿病友們展現廚藝，包出高纖維、低熱量、色香味俱全的粽子，依食材色香味、熱量、健康與衛生等項目評選出6組授獎，並將愛心健康粽贈送給社區內弱勢家戶與獨居老人，讓他們一起分享節慶與歡樂，過一個溫馨的端午佳節。

嘉義市西區衛生所護理長邵怡敏表示，食物纖維的含量會影響血糖值上升的速度，如含粗纖維的全穀類，會比精製的白米在胃中停留的時間長，因此糖尿病的患者建議內餡用栗子、香菇、地瓜、竹筍、蘿蔔乾、瘦肉代替傳統高熱量高油脂的肥肉、蛋黃與花生，以五穀雜糧、糙米取代糯米，這樣可降低油脂膽固醇延緩血糖值的上升，也能增加膳食纖維的攝取量。

糖尿病人掌握住少油、少鹽、少糖、纖維多三少一多的原則，並且將吃的粽子以白飯的份量去替代、小心沾醬的使用，糖尿病人也可以過個健康快樂的端午佳節；邵怡敏指出，需注意一顆粽子相當於一至一碗半的熱量，必須跟平常所吃的醣類食物做代換，另外，鹼粽傳統吃法會沾食糖漿、蜂蜜、果糖、楓糖、或細白糖，血糖高的患者最好可換使用代糖，避免血糖上升。