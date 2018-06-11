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IG網美打卡新熱點　香港舊監獄「大館」必拍場景

記者陳致宇／香港報導2018/06/11 15:08
▲香港近期最具話題的拍照聖地，就是由舊中區警署建築群改建的「大館」， 5 月 29 日起正式對外開放參觀。（圖／記者陳致宇攝）
▲香港近期最具話題的拍照聖地，就是由舊中區警署建築群改建的「大館」， 5 月 29 日起正式對外開放參觀。（圖／記者陳致宇攝）

香港近期最具話題的拍照聖地，絕對就是由舊中區警署建築群改建的「大館」， 5 月 29 日起正式對外開放參觀，當中包含前香港警署、法院、監獄、警察宿舍等 16 棟古蹟，展現上個世紀警署的神秘樣貌，也成為香港年輕人最夯的創意打卡景點。


▲警察總部大樓面對荷李活道的外牆是純白的古典復古設計。（圖／記者陳致宇攝）


▲警察總部大樓內側是紅磚瓦的純樸樣貌。（圖／記者陳致宇攝）


▲大館是香港近期最具話題的拍照聖地。（圖／記者陳致宇攝）


▲後面洗衣房的大階梯成為文藝活動的舉辦場所。（圖／記者陳致宇攝）


▲新建的美術館和綜藝館裡面也有創意的拍照打卡景點。（圖／記者陳致宇攝）

大館是位於香港島中環地區的舊中區警署 16 棟建築，是香港早期的司法重地，初期先開放 11 棟已修復完成的古蹟，以及新建的美術館和綜藝館。


▲ 4 層樓高的營房大樓是最古老建築之一。（圖／記者陳致宇攝）


▲營房大樓現在是大館歷史展示區。（圖／記者陳致宇攝）


▲甚至連鎮暴警察使用槍械也在此展示。（圖／記者陳致宇攝）

其中最亮眼的警察總部大樓，面對荷李活道的外牆是純白的古典復古設計，內側則是紅磚瓦的純樸樣貌；對面的 4 層樓高的營房大樓是最古老建築之一，過去是偵辦刑事案件的辦公室，現在則是大館歷史展示區、餐廳以及紀念品商店。


▲來往辦公室及監獄的天橋，當時主要用以押送犯人。（圖／記者陳致宇攝）


▲大館後方的建築群先後成為牢房及醫院病房。（圖／記者陳致宇攝）


▲部分牢房開放遊客進入參觀。（圖／記者陳致宇攝）


▲利用投影技術讓人一窺當時囚犯的生活情況。（圖／記者陳致宇攝）


▲操場的數十公尺高巨牆直達天際。（圖／記者陳致宇攝）


▲抬頭往上看，仍然深深的感受到它阻隔自由的壓迫感。（圖／記者陳致宇攝）

再往後走，就是通往監獄的主要入口，這片建築先後成為牢房及醫院病房，還可以看到當時囚犯使用的床鋪、生活用品，一窺他們的生活樣貌，部分牢房開放遊客進入參觀；最後面操場的數十公尺高巨牆，抬頭往上看，仍然深深的感受到它阻隔自由的壓迫感。


▲只有警方「高層」才能品嘗的芒果樹也被保存下來。（圖／記者陳致宇攝）

除了歷史建築之外，一顆樹齡約 60 年的芒果樹，也在香港警方要求下被保留下來，據說這棵芒果樹每 2 至 3 年結一次果，每次結果時都有人事升遷，而且只有警方「高層」才能品嘗到芒果的滋味。


▲警察總部大樓展出「大館一百面」特展，包含中環老店面、唐樓、古式招牌、人物故事等。（圖／記者陳致宇攝）


▲相當復古的扭蛋機，會出現印有香港老式磁磚花樣的卡片。（圖／記者陳致宇攝）

在警察總部大樓另外展出「大館一百面」特展，包含中環老店面、唐樓、古式招牌、人物故事等，充滿著老香港人的回憶，也讓年輕人更能理解大館對香港的獨特意義。
 

關鍵字香港大館景點打卡警署監獄中環
誰敢嘴吳音寧？他提建言被罵翻無敵海景配生魚片　釜山人教你醬玩

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