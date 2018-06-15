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壽山動物園網紅黑熊「波比」　竟化身成為「佛系黑熊」

寵毛網2018/06/15 17:46
壽山動物園網紅黑熊「波比」　竟化身成為「佛系黑熊」（圖／寵毛網）
壽山動物園網紅黑熊「波比」　竟化身成為「佛系黑熊」（圖／寵毛網）

曾讓花媽向柯文哲道歉的黑熊「波比」，最近似乎轉性成為「佛系黑熊」。昨（14）日壽山動物園，在臉書放上波比在雨中打坐的可愛模樣，更引起網友熱議，懷疑是工讀生假扮而成，實際上波比在2016年時就因站立照風靡網路，2017年時還「越獄」成功過，如今又因為打坐影片而躍上版面，看來佛系黑熊的魅力實在是無法擋。

黑熊波比小時候的可愛模樣。

黑熊波比小時候的可愛模樣。（圖／翻攝自NOWnews）

出生於2004年的高雄壽山動物園的黑熊「波比」，今年已經14歲，曾經身為動物園網紅的牠，在2013年時因將木柵動物園贈送的台灣黑熊「小山」咬傷，導致重傷不治。而在2016年時身長180公分的牠，因站立姿勢太像人，而被網友打趣「工讀生快出來」，連市長花媽都在臉書澄清「波比是真的熊」、「請大家一定要來壽山動物園親眼見證」，還開玩笑的說出「高雄不允許不安全的打工即使會得奧斯卡獎」，她更在同年參加北市府贈送動物活動時，為當年波比犯下的兇案，向台北市長柯文哲致歉。

波比還會擺出深V事業線的專業姿勢。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）

波比曾因站立姿勢實在太像人，被網友戲稱「工讀生快出來」。

波比曾因站立姿勢實在太像人，被網友戲稱「工讀生快出來」。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）

不知是否年紀到了！年輕時血氣方剛的波比，最近的新興趣是在雨中打坐，似乎帶著近年流行的「佛系」意味，原來是最近天氣太炎熱，其實波比只是想放鬆淋點小雨，但對於皮粗肉厚的牠，淋點雨是無傷大雅的，波比意外又因打坐影片而再掀「工讀生」爭議，相信大家下次去高雄玩就知道該去哪了吧！

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關鍵字壽山動物園波比陳菊黑熊
黑熊盤腿打坐　網呼喊：工讀生出來

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