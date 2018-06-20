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生活

兇殺案頻傳　她曝死刑犯真實自白「克制不住我的邪念」

生活中心／綜合報導2018/06/20 11:06
▲部落客「廣告小妹」在臉書透露曾與死刑犯通信，對方並在信中寫下犯案自白。（圖／翻攝自臉書）
▲部落客「廣告小妹」在臉書透露曾與死刑犯通信，對方並在信中寫下犯案自白。（圖／翻攝自臉書）

近期台灣社會頻傳情殺、分屍等凶殘殺人案，凶嫌殘忍手段再度喚起大眾對死刑存廢的討論。部落客「廣告小妹」對此發表看法，透露自己曾與美國一名死刑犯通信，對方在信中向她自白犯案邪念，宣稱若沒被抓仍會繼續犯案，當下讓她明白有些人就是「食人魚」，再多情感教育都不可能教化「每個人都要做好與食人魚對決的心理準備」。

廣告小妹在臉書表示，每當發生重大社會事件時，網路必會出現兩種言論，不是要廢死聯盟出來，就是嚷著這世界壞男人好多，但她舉自身例子說明，有些凶手就像是食人魚「無論是死刑還是鞭刑，都無法阻止他殺人。」

廣告小妹透露，自己曾出於好奇與一名死刑犯通信，對方曾在美國 90 年代姦殺 7 位美國女大生，最終被判死刑並於 2014 年執行。當時她總共寄了 12 封信給該名死刑犯，對方曾回覆 3 次並在最後一封信中寫下：「我克制不住我的邪念，假如我沒有被抓，我還是會繼續犯案的。第一次的經驗太美好，之後的每一次，我都在尋找那份感覺。」

因此，每當廣告小妹被問及廢死與否的議題，她都認為非三言兩語便可下定論，支持方與反對方的論點都成立。「我都說我支持廢死原因是我知道死刑對於食人魚，根本起不到嚇阻作用。但內心有另一個聲音告訴我，受害者家屬需要一個結果，讓他們得到一絲寬慰。」

最後，廣告小妹提醒，這世上並不是壞男人很多，而是食人魚很多「雄性食人魚，殺傷力特別強。再多的情感教育，也不可能教化他。」她認為，與其說女孩要懂得保護自己「我們每個人都要做好與食人魚對決的心理準備」更為重要，因為即使不去招惹魚「魚也會來招惹妳。」

關鍵字分屍死刑廣告小妹食人魚姦殺
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