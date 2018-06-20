影／嗨爆！D奶嫩模開直播「脫比基尼」　辣曬渾圓裸乳

擁有甜美臉蛋、火辣身材的 D 奶嫩模 Betty 羽沫，之前曾在臉書公開挑戰「百人口爆」，成為高人氣網紅。台灣一間精品錶代理商昨（ 19 ）日找來羽沫穿開直播賣錶，只見她穿著性感比基尼，讓大批男粉絲大飽眼福；就在線上人數突破 600 人時，她竟當眾脫掉上衣大露渾圓巨乳，氣氛瞬間嗨到最高點。
▲羽沫在觀看人數突破 600 人時，突然轉身褪去上衣。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）
臉書粉絲專頁「愛鵬馳國際公司」為了讓粉絲在炎炎夏日大吃「清涼芒果冰」，特別找來羽沫開直播賣錶、聊天互動並推廣粉專。羽沫穿著一身清涼三點式比基尼，短短一小時就吸引大批男粉絲觀看，更成功賣出多支手錶。
就在直播進入中場休息時間時，羽沫開始在鏡頭前扭腰擺臀、大展性感舞技。隨著線上人數漸漸增加，就在突破 600 人之際，羽沫竟背對觀眾開始解開比基尼扣環，直接褪去上衣，觀看人數瞬間飆至千人，隨後她轉過身來大方露出上空裸乳，胸前僅用星型胸貼遮住 2 點，讓大批男粉絲眼睛大吃冰淇淋。
直播長達 3 小時，不僅留言超過 5500 則、接近 1000 人分享，觀看數更突破 11 萬，全部創下新紀錄。網友看了後也紛紛驚呼「我鼻血一直流」、「這太辣了我心臟受不了」、「你要不要吃 Banana 」、「這一台到底是賣什麼？」還有人開玩笑說「我專門摘星啦」，引發熱議。
▲羽沫大方露出上空裸乳，立刻吸引萬名粉絲觀看。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）