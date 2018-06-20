NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈姚聯榜油畫展　光影與色彩的相遇巷弄長照站揭牌　促進長者活動共餐凱擘大寬頻500M只要$799
新奇

影／嗨爆！D奶嫩模開直播「脫比基尼」　辣曬渾圓裸乳

生活中心／綜合報導2018/06/20 18:38
▲精品錶代理商特別找來羽沫助陣開直播。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）
▲精品錶代理商特別找來羽沫助陣開直播。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）

擁有甜美臉蛋、火辣身材的 D 奶嫩模 Betty 羽沫，之前曾在臉書公開挑戰「百人口爆」，成為高人氣網紅。台灣一間精品錶代理商昨（ 19 ）日找來羽沫穿開直播賣錶，只見她穿著性感比基尼，讓大批男粉絲大飽眼福；就在線上人數突破 600 人時，她竟當眾脫掉上衣大露渾圓巨乳，氣氛瞬間嗨到最高點。


▲羽沫在觀看人數突破 600 人時，突然轉身褪去上衣。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）

臉書粉絲專頁「愛鵬馳國際公司」為了讓粉絲在炎炎夏日大吃「清涼芒果冰」，特別找來羽沫開直播賣錶、聊天互動並推廣粉專。羽沫穿著一身清涼三點式比基尼，短短一小時就吸引大批男粉絲觀看，更成功賣出多支手錶。

就在直播進入中場休息時間時，羽沫開始在鏡頭前扭腰擺臀、大展性感舞技。隨著線上人數漸漸增加，就在突破 600 人之際，羽沫竟背對觀眾開始解開比基尼扣環，直接褪去上衣，觀看人數瞬間飆至千人，隨後她轉過身來大方露出上空裸乳，胸前僅用星型胸貼遮住 2 點，讓大批男粉絲眼睛大吃冰淇淋。

直播長達 3 小時，不僅留言超過 5500 則、接近 1000 人分享，觀看數更突破 11 萬，全部創下新紀錄。網友看了後也紛紛驚呼「我鼻血一直流」、「這太辣了我心臟受不了」、「你要不要吃 Banana 」、「這一台到底是賣什麼？」還有人開玩笑說「我專門摘星啦」，引發熱議。


▲羽沫大方露出上空裸乳，立刻吸引萬名粉絲觀看。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）

關鍵字直播羽沫嫩模網紅比基尼上空
讓流浪漢也能安心入睡　英動...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan