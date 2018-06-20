影／嗨爆！D奶嫩模開直播「脫比基尼」　辣曬渾圓裸乳

擁有甜美臉蛋、火辣身材的 D 奶嫩模 Betty 羽沫，之前曾在臉書公開挑戰「百人口爆」，成為高人氣網紅。台灣一間精品錶代理商昨（ 19 ）日找來羽沫穿開直播賣錶，只見她穿著性感比基尼，讓大批男粉絲大飽眼福；就在線上人數突破 600 人時，她竟當眾脫掉上衣大露渾圓巨乳，氣氛瞬間嗨到最高點。



▲羽沫在觀看人數突破 600 人時，突然轉身褪去上衣。（圖／翻攝自愛鵬馳國際公司臉書）