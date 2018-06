讓流浪漢也能安心入睡　英動物協會發放大衣給狗狗

在美國電影裡頭,常會瞧見流浪漢與流浪狗相依為命的畫面,實際上流浪動物的確幫助許多流浪漢,在最艱難的時刻帶來些許安慰和快樂。雖然台灣天氣十分炎熱,但在早前英國的夜晚還是頗具涼意,英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)希望讓無家可歸的流浪漢在夜晚也能安心入睡,他們在街頭發放保暖外套,並且連他們的寵物都有防寒衣物,讓人不僅身子暖了,心也跟著暖烘烘。

作為擁有200年經驗的資深動保團體RSPCA,原名為「防止虐待動物協會」(Society for the Prevention of Cruelty to Animals,簡稱SPCA),但因深受維多利亞女皇的讚賞,得以冠上「皇家」的封號,現全名為「英國皇家防止虐待動物協會」(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ,簡稱RSPCA)。