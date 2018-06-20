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讓流浪漢也能安心入睡　英動物協會發放大衣給狗狗

寵毛網2018/06/20 18:05
讓流浪漢也能安心入睡　英動物協會發放大衣給狗狗（圖／寵毛網）
讓流浪漢也能安心入睡　英動物協會發放大衣給狗狗（圖／寵毛網）

在美國電影裡頭，常會瞧見流浪漢與流浪狗相依為命的畫面，實際上流浪動物的確幫助許多流浪漢，在最艱難的時刻帶來些許安慰和快樂。雖然台灣天氣十分炎熱，但在早前英國的夜晚還是頗具涼意，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）希望讓無家可歸的流浪漢在夜晚也能安心入睡，他們在街頭發放保暖外套，並且連他們的寵物都有防寒衣物，讓人不僅身子暖了，心也跟著暖烘烘。

RSPCA協會人員在街頭發放救援衣物和物資給流浪漢和他們心愛的寵物。（圖／翻攝自thedodo）

作為擁有200年經驗的資深動保團體RSPCA，原名為「防止虐待動物協會」（Society for the Prevention of Cruelty to Animals，簡稱SPCA），但因深受維多利亞女皇的讚賞，得以冠上「皇家」的封號，現全名為「英國皇家防止虐待動物協會」（Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ，簡稱RSPCA）。

流浪漢收到協會贈送的大衣更是感動的不停鞠躬道謝。

流浪漢收到協會贈送的大衣更是感動的不停鞠躬道謝。（圖／翻攝自thedodo）

RSPCA致力於防止虐待動物、預防及減輕所有動物遭受的苦難，在推動動物保護相關法規更是不遺餘力，這次他們不僅照顧街頭動物，也發放衣物給街頭流浪漢，他們希望發放大衣能夠讓狗狗們在街頭生活也不會受凍，並且幫助飼養他們的流浪漢能在晚上安心入眠，RSPCA總監稱：「許多人將狗狗當成是他們的生命一樣在愛護，所以希望我們發放大衣的渺小舉動，能幫助他們和他們依賴的寵物擁有健康和更多的快樂。」

收到外套的狗狗也顯得十分開心。

收到外套的狗狗也顯得十分開心。（圖／翻攝自thedodo）

雖然RSPC總監稱他們僅僅只是付出了小小的幫助，但這小小的幫助對無家可歸的人來說，也許正是救命的舉動，在寒冷的夜晚人們和狗狗都擁有了保暖的大衣，可以互相依偎取暖，這也許就是最幸福的事了吧！

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