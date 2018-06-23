科大畢業典禮場面好嗨　2千位師生快閃海草舞

中醫事科技大學今（23）日舉行畢業典禮，二千多位師生以快閃方式大跳海草舞，搞創意也寫記錄，為校園生活留下難忘的回憶。其中，畢業生中職業安全衛生研究所碩士余昭瑩和兩個兒子同時拿到畢業證書，對中華醫大師長的培育之恩滿懷感謝與感動。

中華醫大107年畢業典禮上午在體育二館舉行，典禮前2438位畢業生在師長的帶領下先進行校園巡禮，許多學弟妹們和師長等候在路線的兩旁為畢業生送上祝福，送花、送氣球、送動物娃娃及搶著拍照留念，場面熱鬧又溫馨。

總統蔡英文和行政院長賴清德都致賀電祝福華醫的畢業生體現產學實作內涵、發揮專業技術能量與掌握數位科技趨勢，共同為迎向多元創新的智慧國度努力。