蜜粿蜂蜜優格」抽88折。



我是廣告 請繼續往下閱讀 麻古茶坊：柚香紅萱買一送一Uber Eats外送優惠！蕃茄系列開喝



麻古茶坊推薦果茶控優惠，即日起至4月7日，外送平台Uber Eats點得到大杯「柚香紅萱買一送一」！喝得到飽滿葡萄柚果肉，酸甜交織紅萱茶。提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。



麻古表示，今年回歸開賣「喝的糖葫蘆」蕃茄系列，主打聖女小蕃茄的獨家鹹甜梅汁搭配蜂蜜糖漿，微鹹梅韻的「蕃茄梅蜜」，北部、中部、東部、離島75元／南部70元，喝得到Q彈波波與滑順綠茶凍的「蕃茄梅蜜波波」，北部、中部、東部、離島85元／南部80元。



▲麻古茶坊熱賣好評回歸「蕃茄系列」開喝。（圖／麻古茶坊提供） 清心福全：買一送一！限店周年慶優惠 聯名奧樂雞新品



清心福全最新聯名台灣原創IP奧樂雞，打造最懂社畜的療癒語錄紙杯，共有「有錢有閒」、「小人掰掰」、「富瘦雙全」9款幽默梗話；並開喝「紅豆香草艾思」、「相思紅豆鮮奶茶」與「 相思紅豆奶茶」3款新品。



清心福全表示，開喝兩大「買一送一」限店週年慶優惠！



◾️員東店：當日優惠時段11:00-19:00「買一送一」，4月3日烏龍奶茶、4月4日梅子綠茶、4月5日優多綠茶。



◾️永靖中山店：當日優惠時段11:00-19:00「買一送一」，4月3日梅子綠茶、4月4日優多綠茶、4月5日烏龍奶茶。



提醒大家，本活動每人限購一組；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。



清心福全 員東店 資訊

地址：彰化縣員林市員東路一段33號

電話：04-833-4000



清心福全 員東店 資訊

地址：彰化縣永靖鄉中山路三段465號

電話： 04-823-1119



CoCo都可：2杯66元起！聯名白沙屯媽祖



CoCo都可聯名白沙屯媽祖，推出粉紅超跑粉色、勇字戰甲黃色、與CoCo活力橘色之3色「聯名紙杯身」，搭配財運、緣分等5款「幸運籤詩杯膜」及「勇字保冷袋」。



即日起至4月20日，CoCo都可開喝「順發優惠」雙杯打氣組，全台街邊店臨櫃購買、都可訂線上訂餐享三組超值優惠（數量有限，實際依各門市為準）：



◾️2杯66元「日日大順組」：任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。



◾️2杯88元「要你發發組」：2大杯粉角奶茶＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。



◾️2杯99元「挺你久久組」：任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式），搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個。



迷客夏：「奇諾物語系列」開賣優惠！



迷客夏表示，4月開喝「奇諾（Teaccino）物語」系列，「琥珀奇諾」選以琥珀烏龍搭配升級加量焦糖脆奇、無咖啡因「寶包奇諾」喝得到濃醇奶香與焦糖甜韻。



即日起至4月7日，迷客夏門市現場限定優惠，購買奇諾物語系列飲品特價69元（原價75元）。



五桐號：天天7折！清明連假外送優惠



五桐號表示，即日起至4月30日，清明連假也喝得到「天天享7折」foodpanda外送平台優惠，消費滿320元「最高折抵100元」！



推薦自然酸甜有料果茶「紅柚青茶凍飲」、無咖啡因「蕎麥奶霜」等嚐鮮。提醒大家，優惠不併用；實際狀況依各店庫存為主，售完為止。



大苑子：5折優惠！25週年遇清明連假



大苑子25週年，APP行動商城「HAPPY BIRTHDAY 25!!」優惠活動，即日起至4月5日，早上9:00準時開賣「每日一品20杯5折」優惠（每日限量）。



串聯會員推出「跟著邱老闆一起喝」任務，4月完成20天跟喝任務，可獲得「25週年紀念T恤」乙件（延續白），依資格確認順序贈送（數量有限，贈完為止）；搭配鳳梨系列飲品、合作循環服飾品牌EVOPURE+推出「鳳梨好袋回家」集點活動，即日起至4月26日，購買鳳梨系列飲品1杯即可累積1點，集滿15點即可兌換限量鳳梨葉纖維提袋乙個。



發發：新品「 蜜粿蜂蜜優格」上市！抽88折優惠



發發今年再度攜手蜜蜂工坊，主打高品質龍眼蜜推出「蜂の蜜語」限定飲品，搭配蜂蜜蜜漬入味的「蜜香粉粿」。微酸滑順的「蜜粿蜂蜜優格」中杯90元、香甜「蜜粿蜂蜜鮮奶茶」中杯70元。



即日起至5月3日，發發門市購買「 蜂の蜜語」新品，就有機會抽中「飲品88 折」優惠！響應世界地球日，4月20日至5月3日，門市購買人氣「奇異鳥環保杯」即招待純茶乙杯。



▲發發「蜜粿蜂蜜優格」新品開喝。（圖／發發牧場提供）



清明連假及兒童節放假了！本文整理「買一送一」7大手搖飲料優惠一次看，麻古茶坊表示，柚香紅萱買一送一Uber Eats外送優惠！回歸開喝蕃茄系列，清心福全聯名奧樂雞、限店周年慶優惠買一送一，CoCo都可2杯66元起，大苑子5折，五桐號「天天7折」foodpanda外送優惠，迷客夏「奇諾物語系列」開賣優惠，發發開喝「