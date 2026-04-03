韓國女團IVE宣布將於9月11、12日首度登上台北小巨蛋開唱，門票在3日上午11點一開賣，就火速被搶光。讓許多沒搶到票的粉絲都在社群瘋狂哀號、喊話加場，還有人直呼「2場不夠看」。
IVE日前一宣布在台北小巨蛋連唱2天的消息，就引來許多DIVE（粉絲名）哀聲遍野，直呼「位子太少感覺會搶不到票！」果然3日一開始搶票，就火速賣光，讓不少沒能搶到票的粉絲，都瘋狂到Threads抱怨，「IVE到底為什麼只開小巨蛋啦，一群人結果0個人搶到」、「IVE的票到底都誰在搶到啊」。
身為韓國大勢女團的IVE，睽違2年半再度來台開唱，勢必有許多粉絲非常期待，網路上甚至還傳出IVE加場消息，《NOWNEWS今日新聞》稍早求證演唱會主辦方，至截稿前尚未獲得回應，請粉絲們持續鎖定理想國官方臉書，若有進一步消息，記者也會儘速掌握並持續報導。
IVE出道即「完成型女團」 首張專輯就在樂壇站穩腳步
IVE是STARSHIP娛樂於2021年12月1日推出的6人女子組合，成員包括Gaeul、安兪真（隊長）、Rei、張員瑛、Liz 及Leeseo。團名「IVE」源自於「I HAVE」的縮寫，象徵著「將我們所擁有的東西，以最具自信的方式展現出來」。不同於多數新團強調「成長型」敘事，IVE出道即定義為「完成型女團」，以首張單曲專輯 《ELEVEN》 就迅速在樂壇站穩腳步。
IVE開唱場地大升級 從林口體育館到小巨蛋
IVE出道以來憑藉〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉等人氣歌曲迅速躍升為韓流大勢女團，不只音源成績亮眼，海外巡演號召力也不斷攀升，本次睽違2年半再度來台舉辦專場演唱會，且場地從上次的林口體育館升級到台北小巨蛋，令粉絲又期待又興奮！
IVE近年透過世界巡演擴展海外版圖，此次《SHOW WHAT I AM》巡演更是全面升級舞台規格，結合視覺、燈光與大型製作，打造沉浸式演出體驗，台北場作為亞洲重要站點之一，加上「首次攻蛋」的話題，預計將成為IVE今年最受矚目的演出之一。
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身為韓國大勢女團的IVE，睽違2年半再度來台開唱，勢必有許多粉絲非常期待，網路上甚至還傳出IVE加場消息，《NOWNEWS今日新聞》稍早求證演唱會主辦方，至截稿前尚未獲得回應，請粉絲們持續鎖定理想國官方臉書，若有進一步消息，記者也會儘速掌握並持續報導。
IVE是STARSHIP娛樂於2021年12月1日推出的6人女子組合，成員包括Gaeul、安兪真（隊長）、Rei、張員瑛、Liz 及Leeseo。團名「IVE」源自於「I HAVE」的縮寫，象徵著「將我們所擁有的東西，以最具自信的方式展現出來」。不同於多數新團強調「成長型」敘事，IVE出道即定義為「完成型女團」，以首張單曲專輯 《ELEVEN》 就迅速在樂壇站穩腳步。
IVE開唱場地大升級 從林口體育館到小巨蛋
IVE出道以來憑藉〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉等人氣歌曲迅速躍升為韓流大勢女團，不只音源成績亮眼，海外巡演號召力也不斷攀升，本次睽違2年半再度來台舉辦專場演唱會，且場地從上次的林口體育館升級到台北小巨蛋，令粉絲又期待又興奮！
IVE近年透過世界巡演擴展海外版圖，此次《SHOW WHAT I AM》巡演更是全面升級舞台規格，結合視覺、燈光與大型製作，打造沉浸式演出體驗，台北場作為亞洲重要站點之一，加上「首次攻蛋」的話題，預計將成為IVE今年最受矚目的演出之一。