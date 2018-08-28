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催生衛武營公園　張俊雄：陳其邁出力很多

記者蔡佳宏／高雄報導2018/08/28 20:59
▲張俊雄認為，衛武營變成衛武營自然公園，陳其邁出力很多。（圖／衛武營都會公園提供,2018.08.28）
▲張俊雄認為，衛武營變成衛武營自然公園，陳其邁出力很多。（圖／衛武營都會公園提供,2018.08.28）

針對國民黨主席吳敦義表示自己積極推動高雄衛武營公園，指後輩不知歷史說法，陳其邁陣營引述前行政院長張俊雄與高雄衛武營公園促進會成員黃暉榮說法，強調陳其邁在學生與擔任立委時，就持續與張俊雄共同推動成立公園。

總統蔡英文今年8月5日南下高雄為民進黨參選人授旗時，擔任嘉賓的總統府資政張俊雄致詞時就提及，自己曾和當年30幾歲就當選立委的陳其邁當過同事。

張俊雄指出，陳其邁曾來找他，討論過衛武營自然公園促進會的事，陳其邁說從學生時代就加入衛武營自然公園促進會，但當年軍方態度很強硬，根本說不動，而自己當時在當立委，也是一樣的想法。

張俊雄認為，衛武營如果可做為高雄的都會公園，對高雄市民是一件造福的事情，對高雄市容也會變更漂亮﹔但是當時軍方置之不理，所以陳其邁來找他的時候，他很同意，但實際進度都是原地踏步，都沒進展，後來到他擔任行政院長才推動，軍方衛武營才變成衛武營自然公園，現在更變成高雄都市漂亮的一個地方，其邁出力很多。

衛武營公園促進會成員黃暉榮表示，當時還是學生的陳其邁就已經參與衛武營公園運動，經常到辦公室與專職人員共同討論及推動，到其立委時期在立法院與張俊雄院長共同護衛武營成立公園，是一位堅定的盟友。
 

關鍵字衛武營張俊雄黃暉榮陳其邁
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