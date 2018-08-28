催生衛武營公園　張俊雄：陳其邁出力很多

針對國民黨主席吳敦義表示自己積極推動高雄衛武營公園，指後輩不知歷史說法，陳其邁陣營引述前行政院長張俊雄與高雄衛武營公園促進會成員黃暉榮說法，強調陳其邁在學生與擔任立委時，就持續與張俊雄共同推動成立公園。

總統蔡英文今年8月5日南下高雄為民進黨參選人授旗時，擔任嘉賓的總統府資政張俊雄致詞時就提及，自己曾和當年30幾歲就當選立委的陳其邁當過同事。

張俊雄指出，陳其邁曾來找他，討論過衛武營自然公園促進會的事，陳其邁說從學生時代就加入衛武營自然公園促進會，但當年軍方態度很強硬，根本說不動，而自己當時在當立委，也是一樣的想法。