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影／男人多少薪水能養活你？她這樣回答　網友暴動衝成都

編輯中心／綜合報導2018/08/30 23:51
▲中國大陸成都市一名長髮正妹因街訪的影片爆紅。（圖／翻攝自「成都最街坊」微博 , 2018.08.30）
▲中國大陸成都市一名長髮正妹因街訪的影片爆紅。（圖／翻攝自「成都最街坊」微博 , 2018.08.30）

中國大陸成都一名長髮正妹，日前接受街頭訪問，被問到「你覺得男人一個月多少工資可以養活你」，甜笑回答「我覺得能帶我吃飯就好」，事後影片被放上《抖音》，正妹因這句話一夕爆紅，甚至有男網友請假衝到成都，就為了「帶她吃頓飯」。

「成都最街坊」日前上傳一段街訪影片，這名暱稱「你的小甜甜」的長髮正妹被問到「兩個人在一起最重要的是什麼」、「假如一個月讓你花光十個億，你會做什麼」、「你覺得為什麼爾晴那麼招人討厭」等問題時，回答兩個人在一起最重要是合得來、要去買衣服、沒有追劇不清楚等；之後主持人又問「你覺得男人一個月多少工資可以養活你？」她思考了一下，回答「我覺得能帶我吃飯就好」，說完後還露出羞澀的甜美微笑。

相較於不少女孩要求有車、有房，「你的小甜甜」的要求顯得簡單、實際許多，影片 po 網後讓她一夕爆紅，被封為「最好養活的女朋友」、「國民老婆」，更直言「現在浮躁的社會，看到這種視頻，真的很暖心」、「這樣的姑娘不多了」、「我們喜歡她，並不是她要求低，而是生活太苦，她給了我們一塊糖，讓我們所有男人有了努力下去的動力」。


▲不少網友 po 出請假單，表示要到成都找「你的小甜甜」吃頓飯。（圖／翻攝自微博 , 2018.08.30）

不少網友則開玩笑說要到成都找「你的小甜甜」吃飯，也真的有網友付諸行動，向公司請假到成都，就為了帶她吃頓飯，甚至有公司發出公告，禁止員工請假去成都。

爆紅後，「你的小甜甜」開通微博帳號與網友互動，對於突然受到關注，她坦言有些不知所措、受寵若驚。她表示，其實有很多女生跟她的想法一樣，如果是她們在街上被採訪到也會有相同的回答，「只是我比較幸運，在茫茫人海的街頭被選中了」。
 


▲有公司發出公告，禁止男員工請假到成都。（圖／翻攝自微博 , 2018.08.30）

關鍵字成都最街訪正妹你的小甜甜成都
一蘭出現山寨版　只有這個不一樣

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