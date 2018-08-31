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科懋罕病藥品 經銷合約展延至2019年底

鉅亨網2018/08/31 16:59
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科懋生技 (6496-TW) 今 (31) 日舉辦重訊記者會，董事長陳澤民表示，旗下罕見疾病法布瑞氏症用藥 Replagal，在台灣銷售期間原訂至 9/1 止，今日與夏爾 (Shire) 公司簽訂增修條文，銷售期間將展延至 2019 年 12 月 31 日止，該藥品占科懋年營收高達 6 成。

陳澤民指出，與該藥品相關的許可證、上市核准文件、中文商標轉移登記等皆轉讓 Shire 指定公司。而展延期間，科懋販售該藥品的分潤制度、價格等完全一樣，相關營收、獲利不會受到影響。

陳澤民表示，一般而言，國外藥業公司一旦在當地設立分公司後，就會考慮將經銷合約轉回旗下分公司，而科懋銷售該藥品超過 8 年，與 Shire 協商後，決定展延銷售合約時間至 2019 年底止，不過相關許可證、登記證等，將同步轉移給 Shire 台灣分公司。

Replagal 藥品銷售收入占科懋約 6 成營收，除了繼續耕耘罕見疾病特殊醫療市場外，陳澤民表示，未來也會積極耕耘開拓新藥、出口外銷、保健產品等各大市場。

科懋旗下新藥除了降血壓 Omacor 已於兩年前上市外，針對藥物型苯酮尿症 (BH4) 新藥今年已經獲得健保核價，將於台灣開賣。

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