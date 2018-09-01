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娛樂

NOW追劇／如懿因乾隆走向黑化　甄嬛賜名早預言

記者徐郁雯／專題報導2018/09/01 22:47
▲如懿一生未能如意。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）
▲如懿一生未能如意。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

宮鬥劇《如懿傳》呈現後宮狡詐陰險的一面，原本心地善良、不喜爭鬥的如懿（周迅飾）與海蘭（張鈞甯飾）在屢屢被陷害後，兩人都將「黑化」反擊。最為人詬病的莫過於如懿的貼身宮女阿箬為求上位，不惜賣主求榮，使得如懿背負2條皇子性命、被打入冷宮。在最新預告中，如懿過了3年終於出冷宮，阿箬則被處以「貓刑」，讓一票網友紛紛叫好。

宮鬥劇每每開播，總能掀起追劇熱潮，舉凡《後宮甄嬛傳》、《延禧攻略》都叫好叫座，除了看到壞心妃嬪得到報應、大快人心，劇中的一字一句也能洞察人性。如懿在《如懿傳》前期，可說是安分守己，真誠待皇上的好女人，即便遭整個後宮陷害，指控她有意謀害2位皇嗣性命，但如懿只在乎「皇上相不相信她」，聽聞乾隆皇帝（霍建華飾）一句「當皇帝很難」，她便了然於心，被送入冷宮也絕無二言。


▲如懿知曉要進冷宮，十分震驚。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，這句話用來形容如懿十分貼切，要坐上皇后寶座，待在冷宮的這3年，對如懿來說如同「練功場」。只有失勢的人，才能見證人心，如同貼身的陪嫁宮女阿箬，為了虛榮、不惜被嘉嬪收買，陷害如懿謀害其他有孕妃嬪，房間更被搜到「朱砂」，在人證、物證俱在的情況下，如懿心灰意冷地說：「臣妾百口莫辯。」豈知這句話，更是道出她與阿箬之間的關係，原本是最親近的人，在不知情的情況下，竟成了最熟悉的陌生人。


▲阿箬曾是如懿的貼身宮女，叛主求榮成了慎常在。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.30）


▲海蘭為了如懿黑化。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

在經歷背叛的如懿，被送進冷宮後，生命仍然受到其他妃嬪的威脅，但在乾隆暗中保護下，一次次化險為夷。而後海蘭為了如懿學會爭聖寵，順利懷上皇子，並在江太醫的協助下，使得身上呈現中毒狀態，暗示後宮仍有人要毒害皇嗣，讓如懿遭人陷害一事、重啟調查。

而後乾隆重新審問阿箬，阿箬眼見紙包不住火，本想將高貴妃抖出，但高貴妃拿阿箬家人威脅，最終這位「比爾晴還賤」的阿箬，被罰了「貓刑」，讓史上最討厭的反派，正式下線。


▲如懿曾經充滿良善，不與人鬥爭。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

值得一提的是，如懿在出宮後，不僅服裝、妝容都改變，連說話方式都與以往不同。從前的如懿不願算計他人，一心放在皇上身上，說是「以夫為尊」一點都不為過。但能從如懿出冷宮後，發現她對乾隆其實頗有怨懟，也讓她明白無論兩人多相愛，在國事之前，妃嬪永遠都是可以被犧牲的。


▲如懿出冷宮後，將會黑化。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

如懿不是不知道這3年來，乾隆有派人守在她身邊，就連如懿繡了多少帕子送出宮換銀兩，皇帝都一清二楚，只是又怎麼樣呢？一旦有嫌隙的愛情，始終無法修補成原形，只能說如懿的愛情，成在乾隆、敗也乾隆。


▲乾隆與如懿是青梅竹馬。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

從皇帝為了前朝、後宮的安寧，即便知道如懿遭人陷害也決定將她廢為庶人、打入冷宮的那刻起，如懿的身上就不再擁有「青櫻」（如懿原名）的靈魂。過去太后甄嬛賜名「如懿」，便說了句：「妳還年輕，所以不懂這世間完滿的美好太難得，所以能夠如懿，便很不錯。」

在《如懿傳》的前檔預告出來時，最後一幕是如懿說著：「皇上，你知道蘭因絮果這句話嗎？我少時讀的時候只覺得惋惜，如今卻明白了，花開花落自有時。」這句「蘭因絮果」出自《左傳》，意指婚姻不美滿，最終如同飄絮離散。

這賜名彷彿像是個預言，如懿終其一生沒能如意，年輕時的不懂得，來時卻都懂了。


▲如懿與乾隆皇帝，曾經心意相通。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）


▲如懿未來將被封后。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.09.01）

關鍵字如懿傳如懿乾隆皇帝霍建華周迅
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