住在宿舍或是在外租屋，最討厭的就是放公用冰箱裡的食物被偷吃！一名女網友抱怨，自己住的宿舍裡時常出現「冰箱小偷」，每次把牛奶、優酪乳放進去冰箱，沒幾天就被偷喝，讓她氣得 po 網尋求教訓小偷的意見，最後也決定買便祕藥「粉紅色小藥丸」加料，打算給可惡的冰箱小偷一個慘痛的教訓。

「徵求廣大爆友集思廣益，出個意見修理該死的冰箱小偷！」該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己目前住在日本的宿舍哩，有許多不同國籍的室友，而每次自己買了牛奶、優酪乳放進宿舍的公用冰箱裡，隔幾天就發現被人偷喝，「而且還是很明顯的量！」讓她氣得在飲料上貼便利貼提醒，也過了幾天沒被偷喝的日子。

前幾天自己又買了一瓶新的優酪乳，結果未開封的優酪乳竟然被整瓶偷走，「手賤的小偷這回連掩飾都不想掩飾了！」原 po 雖然氣憤，但因走廊沒有監視器很難抓到小偷，只好寫了一大張警語貼在冰箱上「雖然知道即使有監視器、警語，會偷的還是會偷，但我還是寫個自我安慰一下」，她也將此事 po 網尋求網友意見，告訴她要怎麼教訓這個可惡的冰箱小偷。

對此，網友們也紛紛提供建議「加個瀉藥吧。既然是妳的，就沒關係。出事就是她的個人問題」、「打開牛奶加死神辣椒進去」、「放瀉藥，看被 A 走的那天，誰比較虛弱就是了」、「瀉藥加止瀉⋯⋯會怎樣？」「放點 18 禁的藥，看誰忍不住就知道了」、「還是放個密錄器吧，可以寫警語說有放監視器，再不聽就報警提供影片」、「以前同事之間也發生過這種事，後來用強力瀉藥抓到平日裡道貌岸然的兇手」。

在網友們的獻策下，原 po 最後決定趁休假時去買皇漢堂的清腸便祕丸 ，據說這款「粉紅色小藥丸」對解決便祕相當有效，原 po 也透露自己「曾經吃過超有感的」，更打算「給他加個半盒先」，好好整治這個冰箱小偷。