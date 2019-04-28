中國大陸一名女子騙前男友生下兩人的孩子，還騙了兩年，並因此詐騙超過300萬台幣，究底是怎麼辦到的？

浙江杭州警方近日破獲一宗詐騙案，被害人兩年來被前女友騙走了超過60萬元人民幣（約新台幣300萬），因為前女友跟他說生下了兩人的孩子，用這個方式不斷要錢，被害人最後發現，從頭到尾根本沒有孩子，就連出生證明都是用修圖軟體「P圖」來的，而前女友傳來給看看的孩子照片，則是前女友朋友的孩子。

被害人趙姓男子對警方表示，2016年在網路上認識90後的年輕女友小北，兩人交往3個月後就分手，小北在分手時聲稱已經懷孕，趙男當時給了她2萬人民幣（約新台幣10萬）作為分手費及墮胎費。沒想到同一年5月份時，小北又傳簡訊來，說自己沒有墮胎，決定要生下小孩，以此理由跟趙男再要了2萬人民幣的安胎費，孩子在11月出生後，又傳照片過來，說是想要替孩子「買房」，趙某又匯了10萬人民幣（約新台幣50萬）給她。

一直到小北的謊言被戳破前，她一直以孩子生病為由，不斷跟趙男要錢，甚至威脅要交回撫養權，又以此要了15萬元（約新台幣75萬）。做生意的趙男經濟富裕，因為已經結婚，所以不敢聲張，即使從未親眼看過孩子，也任小北予取予求，默默付錢。

不斷被小北索取金錢的趙男，覺得難以長久隱瞞，有天跟老婆坦白，沒想到趙男的妻子曾在抖音看到小北朋友的影片，意外在上面看到影片中的小孩跟老公的「私生子」長的一模一樣。趙男與這名友人聯絡後，揭穿了小北的謊言，原來小北從沒生過孩子，趙男發現自己當了兩年的冤大頭，氣的跟警方報案，小北已在本月20日於江蘇遭到逮捕。

小北到案後坦承，過去兩年自己都沒在工作，靠著向趙男騙來的錢生活，甚至為此申辦多個電話號碼，假扮成家人威脅趙男。小北表示自己這麼做是為了報復，「是趙先對不起我的！我和他在一起，工作也丟了，他跟我在一起，根本不是為了結婚！他也從來沒有帶我去見過他的朋友和家人。」

警方表示，小北是從網路下載了圖片，再用修圖軟體「P圖」，做出一張有自己跟孩子姓名的出生證明，孩子照片確實是取自朋友的孩子，因行為涉及詐騙，全案已交由司法處理。