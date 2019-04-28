帥哥在以外表為取向的社會上相當吃香，不過一名網友在 PTT 男女版表示，自己是醜男，而且從小就因為外表而自卑。終於有一次被叫帥哥，但卻發生了個美麗的錯誤，讓其他網友不禁「幫 QQ 」。

原 PO 表示，自己身高 169 ，屬於全殘，五五身、腿短、頭很大。五官來看，朝天鼻、山根淺，嘴唇厚且短，耳朵小，眼睛小「別再被女人騙說眼睛小很韓系很可愛，那是小眼睛搭配精緻臉型才好看，我國字臉塌五官搭配小眼睛真的只有醜。」

接著他舉例從小因為外表而受傷的事情，一次在補習班因為上課無聊，拿出金庸小說看，被女生說「用功一點，不然以後讀不好的大學，找不到好工作，沒辦法存錢去整形。」；又一次是別班女生討論別班班長，說一句 B 班班長長的很好笑「嗯， B 班班長就是我，我的長相，就是屬於會被拿來調侃的那種等級」。

就算是鄉民最低限度的「早餐店帥哥」，也沒他的份，「至於我去買早餐的情境都是這樣的『先生，你的好囉！』」他以過來人身分勸鄉民「別再抱怨自己是早餐店等級了，世界上有些人是連早餐店的認證都拿不到的」。

不過，就算是這樣還是有被叫帥哥的時候，他大學時到麵店，點了紅燒牛肉麵加滷蛋，老闆娘叫她女兒端過去，隨口說「這是那位帥哥的」。接下來，發生了奇妙的事情，「老闆娘的女兒看了看我，再看了看我身旁的陌生男子，然後決定把手上的麵交給了我身旁的陌生男子」這位網友血淚控訴「在座的各位男性鄉民， 4 年前的 7 月 26 日，如果你曾吃了牛肉麵卻莫名多了一顆滷蛋，我想對你說：『幹，還我滷蛋啊！』」。

其他網友也幫他難過，「肥宅悲歌，太慘了，不知道該說什麼」、「我還在想怎麼前幾天吃飯莫名奇妙多一顆滷蛋」、「嗚嗚嗚，拍拍，連滷蛋都被吃真的不能忍」、「你很幽默，應該很多女生喜歡」。