一名擔任桃園市停車收費員的25歲男性，喜歡吃炸雞、薯條等速食品，從80公斤胖到近100公斤，每天騎著電動車到處收費，1年多前開始出現嚴重失眠症狀，白天騎車想睡覺，停個紅燈甚至還忍不住想偷偷打盹，讓他感到相當困擾，很怕安全出問題，為此緊急求診，經睡眠檢查後，發現男子血氧濃度僅60%，遠低於標準值90%，確診為嚴重型呼吸中止症，最後藉著陽壓睡眠呼吸器治療改善睡眠品質。

收治該男子的林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦指出，睡眠呼吸中止症與「肥胖」、「身體構造」和「老化」相關，因此好發於中年男性，主要因為年紀增長、身體器官日漸老化，主管呼吸功能的肌肉慢慢鬆弛、失去彈性，使得呼吸道變窄有關，但由於國人飲食日漸西化，肥胖比例增高，導致睡眠呼吸中止症有年輕化趨勢。

莊立邦表示，由於肥胖會造成頸部脂肪過多而向內擠壓，使得呼吸道狹窄，進而形成阻塞型睡眠呼吸中止症，白天主要症狀以嗜睡、精神不計為表現，晚上則是以睡覺打呼會突然暫停，接著再響起如雷般的呼聲為主。

莊立邦說，正常人血氧濃度約為94、95、96之間，一但血氧濃度低於90%、氧氣濃度低於3%以上就是缺氧表現，該男子血氧濃度60%算是睡眠呼吸中止症相當嚴重的患者，一不注意便可造成生命危險。

莊立邦表示，睡眠呼吸中止症可透過飲食控制、生活調整達到減重效果而改善，如果無法自行減重，則可透過配戴陽壓呼吸器、牙套、動手術等方式，改善睡眠品質。

莊立邦強調，睡眠呼吸中止症若未治療，將增加心臟血管疾病、腦中風風險1.6倍、高血壓2.9倍。長期下將提高死亡風險，絕對不能因為沒有立即性病痛就置之不理。

此外，莊立邦也說，除睡眠呼吸中止症造成的失眠外，背痛、心臟喘、氣喘控制不佳的患者也會出現生理性失眠狀況，而憂鬱症、焦慮症等心理性疾病也會造成失眠，除了靠睡眠藥物外，也可以透過一些神經行為認知治療，進一步改善失眠的困擾。