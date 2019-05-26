今日天氣／今時雨時晴！白天高溫微降 約30度上下

今（ 27 ）日鋒面接近，台灣南部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後台灣各地有局部大雨發生的機率。

今天鋒面逐漸接近，大氣環境轉趨不穩定，各地降雨機率提升，天氣變化相當迅速，時雨時晴，若以時段區分，午後在熱力作用影響下，較容易出現明顯的雨勢，提醒大家多加留意；氣溫方面，晨間舒適，白天高溫相對於今天稍微下降，在 30 度上下。

韓國瑜造勢的錢哪裡來？徐永明：別等到有人爆料才要坦白

高雄市長韓國瑜近日喊出「Yes, I do！」表態願意參與國民黨總統初選，也將於 6 月 1 日前往凱道，參加個人第一次的總統選舉造勢活動。對此，時代力量立委徐永明認為「照這樣下去，全國 22 縣市動員造勢應該跑不掉！」並指出韓國瑜造勢活動背後財力雄厚，直言「韓國瑜最好自己先說清楚，別等到有人爆料才要坦白」。

影／通過同婚很「ㄑㄧㄥˋ」？議員嗆：還是開個同性戀班

同婚專法 24 日正式上路，根據內政部統計，全台辦理同性伴侶結婚的對數一共 526 對，然而對此社會上仍有許多不同聲音，甚至是歧視不斷在發生。台南市議員盧崑福 24 日在議會質詢「性別教育」相關議題時，直批：「如果我的小朋友的老師是同性戀，我光煩惱就要煩惱死了！他如果選擇要換班呢？可不可以？」甚至他最後嗆道：「不然開一個同性戀班？」

大師級人物！吳宗憲曝光最強「正副總統候選人」

藝人吳宗憲這個月初錄節目《小明星大跟班》時語出驚人，透露 6 月 1 日會有一組超強卡司的「正副總統候選人」宣布參選，引起網友熱烈討論。昨（ 26 ）日吳宗憲錄影時又被追問，他才鬆口這個組合就是他和「荒謬大師」沈玉琳，讓現場媒體當場傻眼。

「許志安小三」黃心穎申請破產？ 她出面說話了

四月中，黃心穎與「人夫」許志安驚爆在計程車中偷情，讓外界怒罵這對出軌男女，也導致兩人形象破產事業崩盤，據悉，黃心穎代言的廣告，有可能遭廣告商索賠超過 1000 萬港幣（約 4 千萬台幣）。不過無綫電視高層樂易玲，已經向傳媒表示：「不可能！沒這件事。」

三上悠亞豪乳「強震」8秒 世界上最幸福梳子即刻誕生

人氣 AV 女優三上悠亞擁有 F 罩杯火辣身材，時常與粉絲互動的她，近日在推特上傳「夾著梳子」的影片，只見她的乳彈牢牢夾著梳子，三上使力左晃右晃，都無法撼動梳子的位置，讓不少粉絲羞喊說：「都暈了。」

又開搶！一早衝好市多買「這商品」崩潰：不到10點全空了

連鎖美式賣場好市多（ COSTCO ）許多商品售價比外面來得經濟實惠，深受廣大消費者的喜愛。繼草莓千層蛋糕、芋頭奶油酥、杏仁脆餅等熱賣商品後，近日好市多再現搶購熱潮，有網友一早去竟空手而回，無奈嘆：「晚個 1 分鐘到，只能望櫃『明天請早』。」

喝「早餐店大冰奶」必拉？醫師揭驚人真相：恐罹患這疾病

除了豆漿、紅茶外，早餐店大冰奶也是熱門商品，但許多人一喝下肚就立刻衝廁所，屢試不爽，被封為「地表最強通腸劑」，不過，拉肚子真的和奶茶有關嗎？醫師親自曝光驚人真相！

聽說香蕉「掛起來壞得慢」？隔天一看傻眼：集體自殺了

對於保存食物的方法，每個人都有自己的「小撇步」。日前一名網友 PO 文表示，自己買了一串香蕉回家，因為聽別人說過「香蕉掛起來才不會太快壞掉」，於是便把香蕉掛起來後去睡覺，結果隔天一看卻驚見「香蕉自殺」的場景，讓人好傻眼。其他網友看了後也紛紛笑稱：「太有梗了」、「笑到肚子好痛喔！」

「4星座」辛苦把人追到仍會輕易放棄！原因讓人難以置信

有些人一旦鎖定目標就會窮追不捨，因為辛苦追到手的總是特別有成就感，不過，根據《星座好朋友》報導，以下 4 星座雖然歷經重重困難、盡全力付出真心和努力才成功，但卻又很容易隨便放棄、不珍惜，究竟哪些星座明明辛苦追求到手，最後還是會輕易放棄呢？一起來看看吧！