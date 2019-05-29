礙於消防法等規定，梯廳嚴格的規範，國內新蓋社區大樓公設比超過3成為常態，除了花錢買公設，也因此拉高每人平均居住面積，根據主計處統計資料，102年至106年，每人平均居住坪數逐年增加，5年來每人增加一坪。

內政部日前公布去年第四季住宅資訊統計彙報，平均每戶居住建坪，從102年的43.45坪，增加至45.04坪，而平均每戶人數由3.21人降至3.07人，致使每人居住面積由102年平均13.54坪成長至106年的14.67坪。

短短5年平均每人居住坪數增加一坪，淡江大學產經系客座教授莊孟翰指出跟兩部分有關，其一為人口減少，每戶家庭人數降低，居住面積因此增加，並非是所得提高。另一原因則是消防法規，及現代人注重生活品質，社區大樓的公設比提高，曾有數據統計台北市住宅公設比平均達34.5%之多。

主計處曾對外表示，國人居住品質逐年提升外，社會結構轉變，使一人戶比重逐年提升，使得每人居住面積逐年上升。從長期趨勢看，每戶居住坪數呈現上升趨勢，以1988年來說，平均每戶居住坪數僅32坪，現在已經增加到45坪，30年來每戶居住空間增加四成。

長期以來，國內公設計價制度一直備受抨擊，近期內政部更推出將淨坪價等試算機制納入實價登錄揭露資訊，莊孟翰認為，政府推動的實價登錄機制，一直被質疑包含不實價的問題，至於公設計價是否需要歸零，應更貼近消費者需求，再推出符合市場需要的政策。