美國聯邦檢察官週三表示，中國富豪劉忠田已經被一個大陪審團起訴，理由為劉忠田和他所創辦的鋁業公司，走私大量鋁材至美國，意圖躲避 18 億美元關稅。

55 歲的劉忠田、中國忠旺 (1333-HK) 以及數名被告，遭到洛杉磯大陪審團以 24 項罪名起訴，劉忠田為中國忠旺創辦人。中國忠旺在香港股市早盤一度大跌 21%，午盤跌勢稍減，但仍有逾 15% 的下挫。

這份起訴書起訴日期為 5 月 7 日，但卻一直保密，直到美中恢復談判的美國週二 (30 日) 深夜，才對外批露。

媒體報導指出，劉忠田目前仍在中國，美方已發出逮捕令，但美中並無引渡協議，也不清楚他是否已在美國聘請律師。依《Forbes》推估，劉及其家人身價為 32 億美元。

檢方稱，避稅計畫最早開始於 2008 年，並逃漏美國商務部 2011 年對從中國進口的各種鋁材的關稅。

檢察官 Nick Hanna 表示，這份起訴書概述了腐敗商人的不擇手段和反競爭行為，他們騙取了美國 18 億美元的進口關稅，這些虛假銷售人為地誇大了一家上市公司的價值，使世界各地的投資人因此面臨風險，也對美國產業、生計與投資構成威脅。

根據起訴書，劉忠田還被指控進行大規模洗錢，涉及利用空殼公司向中國忠旺轉移資金。

劉忠田和另外幾位被告面臨電信詐騙、洗錢、向海關提交虛假文件和共謀的指控。

中國忠旺今天針對此事發布澄清聲明，稱在業務經營中「一直嚴格遵守中華人民共和國及本集團產品出口地的法律法規，並在公平及有序競爭的原則下拓展海外市場」。同時表示，公司及控股股東確認，並未就指稱的訴訟接到任何法律文書或通知。

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