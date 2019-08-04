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▲金髮辣模和大象合影，卻慘遭「象鼻襲胸」，比基尼差點被扯下走光。（圖／翻攝自 Youtube）

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許多人在和動物園區的動物們合影時，牠們會做出一些可愛爆笑的舉動，而有時候則是人類特地訓練的。一名美國《花花公子》（Playboy）雜誌的金髮辣模，日前到野生動物園遊玩，沒想到和一頭大象合影時，卻慘遭「象鼻襲胸」，不斷吸扯她巨大胸前的比基尼，嚇得女模花容失色，放聲尖叫。

▲金髮辣模和大象合影，卻慘遭「象鼻襲胸」，比基尼差點被扯下走光。（圖／翻攝自 Youtube）

綜合媒體報導，《花花公子》雜誌的金髮辣模法蘭西亞（Francia James）擁有驚人的上圍，日前她到美國南卡羅來納州的「默特爾灘野生動物園」（Myrtle Beach Beach Safari park）遊玩，過程中準備和一隻大象合影，沒想到卻慘遭「象鼻襲胸」。

▲金髮辣模和大象合影，卻慘遭「象鼻襲胸」，比基尼差點被扯下走光。（圖／翻攝自 Youtube）
▲金髮辣模和大象合影，卻慘遭「象鼻襲胸」，比基尼差點被扯下走光。（圖／翻攝自 Youtube）

從事後曝光的影片可見，法蘭西亞一身清涼的比基尼裝扮，靠近大象後表示：「有誰可以幫我和大象拍照嗎？」沒想到話還沒說完，身旁的大象就伸長了鼻子「狂吸」她的胸部，甚至差點讓她的比基尼被扯下，幾乎走光的法蘭西亞不斷對大象驚喊：「天啊！你在幹什麼？」最後不得不尖叫彈出鏡頭。

▲金髮辣模和大象合影，卻慘遭「象鼻襲胸」，比基尼差點被扯下走光。（圖／翻攝自 Youtube）
▲金髮辣模和大象合影，卻慘遭「象鼻襲胸」，比基尼差點被扯下走光。（圖／翻攝自 Youtube）

報導指出，事後法蘭西亞透露，被大象「襲胸」的感受，「彷彿一個男人的手，連著一台強力的真空吸塵器！」影片曝光後也引發網友正反熱議，有些人認為影片十分精彩，「好想當象鼻喔！」但也有網友痛批她這個舉動十分「虛假」，直言：「我不懂妳為和要特地藉著拍動物，其實是為了宣傳妳的身體？」（編輯：王錫謙）

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