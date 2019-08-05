難道醫院內美食街的餐飲真的比較貴？ 2 日一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出，於高雄某間醫院買了一個便當，竟要價 200 元，氣得 PO 文怒轟店家，貼文意外引發網友論戰，卻有眼尖網友指出該便當貴鬆鬆的主因。

原 PO 在文中指出，到高雄某間大醫院的美食街買了一個便當，直問「大家來猜猜看這樣多少錢？」畫面中可見，一個紅色塑膠餐盒裝的便當，有高麗菜、南瓜、匏瓜等 3 樣蔬菜，白飯上則鋪滿吻仔魚和一片三層肉，原 PO 手中還拿著一杯蒸蛋，最終公布答案要價 200 元，她貼上一排憤怒的表情符號，不滿直呼「買到飆髒話」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「這裡是醫院，你懂的」、「比台北的排骨飯還貴」、「吻仔魚算隻的？」「醫院的東西都會比較貴一點，因為是營養、專業與方便，可以的話到附近買吧！」「醫院裡的餐廳，標榜營養師開的菜單，當然貴」、「醫院要便宜，可能只能買便利商店」、「這樣 200 ，是吃了身體馬上恢復健康嗎？」

不過，有眼尖網友指出便當高價的主因「吻仔魚本來就很貴了」、「有吻仔魚欸！ 200 不貴啊」、「吻仔魚真的很貴，不要亂夾，還夾那麼多」、「吻仔魚跟控肉貴」、「吻仔魚本身並不便宜啊」；事後原 PO 解釋，吻仔魚只有表面薄薄的一層，並非自由搭配，而是固定的便當。

根據《 ETtoday 》報導，該院美食街的南仁湖集團邱姓副理對此回應，該民眾購買的為 99 元的爌肉便當，並以 65 元加購吻仔魚、 35 元加購蒸蛋和 1 元的購物袋，店家為避免不必要的糾紛，結帳前已口頭告知消費者；此外，業者所使用的吻仔魚體型較大、成本較高，團隊未來會再研議，加強口頭告知避免產生誤會。（編輯：賴詠璿）