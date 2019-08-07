時代的演進，當今許多交往幾年時間的情侶，在確認是否結婚前也不乏有買房共築家園的念頭。房市專家提醒，共同購屋要面對很多問題，包含由誰登記、出資、貸款，都應事先討論，並保留相關支出明細，以免未來若不幸分開因導致爭議。

情侶若想一起買總價動輒百、千萬的房產，需謹慎看待。信義房屋企研室直言，情侶無婚姻關係，不受《民法》保障，房子登記在誰名下就屬於誰的，婚前財產無法共享，建議是確定要結婚的情侶較適合買房。

若想保障彼此權益，可採取共同登記，大家房屋企劃研究室主任郎美囡建議，雙方可事先討論，以出資比例做為持分比例，並請代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，並保留所有支出款項明細，未來有爭議時才能舉證，須注意的是，日後若雙方對於房屋是否出售的意見不合時，要持分過半的人才能處理。

住商不動產企研室經理徐佳馨另提醒，情侶即使採取共同登記，由於雙方沒有婚姻保障，若一方若死亡，另一方將無繼承權可接收持分。

就房貸部分，郎美囡指出， 大部分銀行不接受「共同貸款制」，換言之，可1人當債務人，另1人當連帶保證人，因貸款條件與申貸人的薪資、工作、信用狀況有關，故建議由經濟條件較好的一方當借款人。但就實務來看，常見登記房產給女方的情況，只能以女方為貸款人，徐佳馨提醒，女方若收入不符合購屋能力，易被認定是贈與而遭課贈與稅。

此外，由於賣房時須繳納土地增值稅，自用住宅的稅率僅10%，優於非自用的20~40%，但每人一生只限用一次無條件限制的優惠稅率，若情侶2人共同持有房產，就會同時用掉此優惠。信義房屋企研室建議，即使兩人都用掉「一生一次」優惠，未來仍有「一生一屋」模式的土地增值稅10%優惠可選擇，但須設籍且本人及配偶與未成年子女僅有一屋，並持續滿6年才能使用，建議雙方先行評估未來置產模式，再決定適合哪種優惠方案。