你是否也有年紀輕輕就被叫「阿姨」的經驗？又或是自己出門在外，看到判斷不出年齡的長輩，應該是要叫「姊姊」或是「阿姨」比較有禮貌？對此，就有網友在 PTT 提問「到底幾歲以上的女性才可以叫阿姨？」貼文引發熱議。

事實上，不僅是體重是女生的秘密，年齡也是敏感地帶之一，如果被陌生人叫一聲「阿姨」，可能難免都會覺得不太好受，先前就有人做過街頭實測，許多女生被叫「阿姨」時，要不是傻眼，就是無奈的表情，誇張一點還會生氣狠瞪。

對此，網友在 PPT 指出「剛剛在公司遇到打掃阿姨在掃廁所，我就問阿姨，廁所可以上嗎？結果阿姨就氣噗噗的說，我才 42 歲，你才阿姨，到底，幾歲以上的女性才可以叫阿姨？有沒有八卦啊？」

貼文一出，引發網友熱烈討論「快笑死，重點是長得好不好看阿！」、「長相是重點啊！林志玲一堆人叫姊姊不是嗎」、「基本上就是結婚前結婚後吧」、「應該要看叫的人年齡啊，一個 30 歲的人好意思叫 40 歲的人阿姨？」、「未婚的基本都是姊，結婚後直接阿姨」、「就是 30 歲，女生不要再不認老」、「年齡相對的問題，通常相差到 16 歲以上才能叫阿姨」、「哎！我 22 歲阿姨被叫慣了，回不去姊了」。（編輯：張嘉哲）