菲律賓貓貓太愛吃　學校只好幫牠舉行典禮提早畢業

學生時期最喜歡在學校裡看見校貓校狗了，牠們有些很盡責地會保護校園，有些相當親人，與牠們玩樂是許多學生畢業後最懷念的療癒時光！菲律賓一所大學裡有一隻超人氣橘白貓，原本在校區裡橫行無阻，校方與師生卻在今年3月時為牠舉行一場畢業典禮讓牠「提前畢業」，原因竟是因為牠「吃太多」！

在馬尼拉的De La Salle University大學裡養了約70隻校貓，其中有一隻人人都知道的橘白貓Archer因為個性溫和又親人，成為全校明星，許多師生特別喜歡帶食物給牠，但也因為這樣牠被檢驗出罹患慢性腎病以及脂肪肝，為了健康著想學校只好替牠找到前任校警Ate Jenny擔任牠的永久照顧者，讓牠能在新家安養，並且正確地控制飲食及體重。

校方決定為牠舉辦一場隆重的畢業典禮，歡送牠從學校離開後迎向更好的貓生，不但為牠製作影片與大型海報、拍攝畢業照、募款醫療費用，甚至還送牠一套學士服以及一張榮譽校友卡，而典禮當天更有許多愛牠的師生到場為牠祝賀，希望牠能在新家好好過生活。但令人難過的是，就在6月底時，Archer仍然因為邁入腎衰末期、肝臟及淋巴問題走向彩虹橋，聽到消息的所有師生雖然非常不捨，但也因此提醒大家重視校貓的飲食控制，呼籲別再拿人類食物餵食，這樣才能讓牠們活的更久喔！（編輯：陳珮瑜）