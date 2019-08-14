家有前後陽台，不只空氣對流佳，平時還可以植花蒔草，別有一番閒情逸致。不過在逐年高漲的房價下，也得論坪計價的陽台顯得奢侈，許多購屋族考量預算後，多選擇僅有工作陽台的戶型，專家建議陽台至少寬95公分、長180公分，才夠擺放洗衣機及曬衣服。

有陽台的最大好處是有洗衣、曬衣空間。信義代銷指出，受限購屋預算，有陽台需求者以換屋型買方較多，看中的多為通風採光佳，多出一點空間，增添生活品質。大家房屋企劃研究室主任郎美囡也說，陽台可放置拖把、水桶、腳踏車等雜物，所以建議寬度至少95公分、長度至少180公分，才有足夠空間擺放洗衣機、曬衣物。

沒陽台、或僅規劃一個小工作陽台的格局，則通常出現在套房或小坪數住宅，信義代銷解釋，因首購型買方多認為陽台較沒必要，往往不想多花錢在此處；郎美囡也表示，為控制總價降低坪數，建商多採取省去陽台這類不能做室內使用的空間。

若是沒陽台的小宅，郎美囡表示，通常這類社區頂樓至少會規劃曬衣空間，可善加利用，不過仍須在家中擺放小型洗衣機、或到附近的投幣式洗衣店，稍嫌不便。信義代銷則建議，無陽台或僅規劃小陽台的戶型，可購買洗脫烘三機一體的洗衣機，較不佔空間。

信義代銷補充，其實在不同區域，買方喜好也有所不同，例如郊區的住宅，環境品質佳，大落地窗、大陽台成必要規劃，但都會區因有空汙問題，消費者反而不習慣開窗、在開放的陽台曬衣服，此時若大樓有規劃全熱交換器，使室內空氣得以交換循環，相對更討喜而受青睞。