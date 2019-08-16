捷運環狀線年底即將通車，萬大線第一期工程完成近5成，中和捷運站為該兩捷運之交會點，今年上半年捷運周邊房市交易量居萬大線站點冠軍外，平均價格也創近年新高點，因工業宅緊鄰捷運，房價居然出現超出一般住宅的特殊現象。

環狀線第一階段將經過中和站，萬大線第一期工程其中站點包括中和站，未來將能串連台北市及新店、板橋與新莊等生活圈。因捷運線議題的發酵，中和站周邊房市近年穩守於4字頭。

信義房屋中和捷運店店長李永勤表示，捷運中和站位於中和連城路，此處發展早，集結行政中心，包括稅捐處、警察局，也有一些商辦大樓，鄰近COSTCO、大潤發與家樂福等大型商場滿足採買需求，生活機能完善。

捷運中和站周邊房市表現有特殊現象，工業宅價格高過於一般住宅。李永勤指出，中和站位於連城路上，此條馬路以南山廣場為界線，以北為工業區用地，工業住宅很多，以南則為一般住宅區，工業住宅因位於捷運站周邊，房價超過走路至捷運站僅需5分鐘的一般住宅。

舉例說明，連城路以北的乙工業住宅屋齡約10年，房市成交價格約48萬元，近期捷運旁的全新工業住宅成交價更來到53萬元，不過多以置產族群為主要購買方，作為出租用途；但連城路以南的一般住宅20年中古屋，每坪成交單價約42-43萬元，以自住客為主，多來自於無法負擔永和、新店或板橋房價的民眾到此購屋。