▲新北市新莊副都心重劃區受惠環狀線利多挹注，自住買氣明顯回升。（圖／信義房屋提供）
▲新北市新莊副都心重劃區受惠環狀線利多挹注，自住買氣明顯回升。（圖／信義房屋提供）

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新北市新莊副都心重劃區在房市多頭時期，建商與投資客大量搶進，前幾年受到房市下修衝擊，但近期受惠環狀線利多挹注，自住買氣明顯回升，房價回到４字頭，二手新成屋主願意降價求售，吸引首購和換屋族進場。

信義房屋中平國中店店長林彥穎分析，2014年前後為房市高點，當時副都心重劃區每坪單價衝高至50-55萬元，後遇房市盤整，加上建商新建案成交價多在4字頭，二手新屋市場受到擠壓，才多有每坪降價5-8萬元求售的情形，尤以50坪以上的大坪數產品，因較不符合市場需求，跌價最為明顯；目前新屋二手成交單價落在42-48萬元，而3字頭房價則多是投資客拋售所致。

根據實價登錄，新莊區中央路一間總坪數逾百坪的13樓戶，於2015年入手，今年5月成交在單價43.4萬元、總價4,880萬元，賠售284萬元；同樣路段，更有總坪數70多坪的7樓戶，在2013年購買，今年2月以單價37.6萬元、總價2,650萬元出售，賠了960萬元。

有鑑於買氣回籠，副都心重劃區屋主紛紛降價外，近期受惠捷運環狀線即將通車議題，房價止跌。林彥穎指出，因為捷運環狀線第一階段將於年底通車，還有機捷、各項重大建設陸續到位，去年底開始，交易逐漸擺脫低迷，自住客也感受房價修正而購屋，目前以2房加車位總價1300-1600萬元，與3房含車位總價2000-2500萬元的物件最受歡迎。

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