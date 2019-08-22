台中市大里區今年房市表現亮眼，前７月買賣移轉棟數年增幅逾4成，該區因被大里溪切割，形成南北兩大區塊，造就房價表現差很大，北大里精華地段的新成屋站穩2字頭，南大里房價雖已因軟體園區而上漲，仍在1字頭，一條溪分隔的南北大里每坪至少有5萬元左右的價差。

信義房屋大里德芳店專案經理洪睿箴表示，大里溪以北的區塊，就是俗稱北大里，因為發展較早，商圈熱鬧、連鎖餐廳群聚，生活機能成熟，以致精華地段的新成屋單價高達24-26萬元，3房含車位總價需逾千萬元。

反觀南大里發展相對緩慢，房價親民，但近期因為軟體園區利多，知名建商卡位進駐，好地段的新成屋屢創區域新高價，每坪約18-19萬元，惟仍相較北大里每坪單價便宜5萬元。

不只如此，中古屋房價也有價差，洪睿箴指出，北大里優質地段中古屋十分保值，像在大明路、德芳南路、中興路二段等，單價可達約16-18萬元，即使屋齡20多年，近期也有成交在單價18萬元；但南大里中古屋單價則僅約10-13萬元，同樣存在每坪5萬元左右的價差。

不過，洪睿箴強調，北大里中古屋單價雖然屢達新高，但因買方多為首購、自住客，還是以低總價為考量，據他觀察，目前以中古大樓的3房加車位，總價550-650萬元的產品最為搶手。