新北市長侯友宜日前宣布，2022年前將完成環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌等三條路線通車，安坑輕軌通車曙光已現，房市買氣又開始熱絡了起來，信義房屋安康安德店主任王致涵表示，目前看屋人氣增加很多，今年至今整體交易量年增約2成，惟房價仍未有太大的波動。

新北市政府推動的三環六線是大台北區重大交通建設，串聯北北基桃生活圈，捷運環狀線第一階段將於今年年底前通車，貫穿新莊、板橋與中和，連接環狀線的安坑輕軌預計2022年前通車，原本位處新店外圍的安坑，不僅快速連接新店市區，也縮短與其他行政區的距離。

土生土長的新店人劉小姐，因結婚生子需買房，但不願離開新店，買房預算為1400萬元，想要購買新店市區的中古大樓二房難度都高，只好到外圍的安坑購屋，卻也發現此處房價不如想像的低。

多年經營安坑房產市場的王致涵說，相較於新店市區，例如大坪林或七張捷運站周邊，安坑房價僅市區的二分之一，但其實安坑距離大坪近近，騎車約10分鐘內抵達捷運站；除此，也增加兩條快速道路，分散車流。

因輕軌議題，預計兩年後完工通車，促進安坑房屋交易量提升，王致涵指出，今年安坑區域的整體交易量較去年提升2至3成，即便目前是傳統民俗月，看屋買房的人氣絲毫不減，尤其首購族居多，利用暑假期間來看屋。

不過王致涵直言，安坑房市轉熱，房價倒是波動不大，由於安坑地區分平地與山坡地，平地的20年內中古大樓平均單價約30-35萬元，超過20年則約27-28萬元，新成屋平均交易單價為35-40萬元。若山上中古大樓平均約1-2字頭，

電梯大樓的兩房總價7-800萬元買得到，新的也只要1千萬元左右。