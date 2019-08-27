台南市政府推動宜居台南政策，近幾年來積極開發重劃區，包括中西區湖美社區、北區鄭子寮重劃區、永康大橋重劃區等，因街廓整齊、綠地豐富，生活機能完善，受到購屋族青睞，連在地人也超推薦。

湖美社區位於台南市中西區，幾乎每條街道都有公園，綠意盎然，信義房屋台南民生店專案經理李佳靜表示，「湖美社區環境真的很好，如果沒有預算考量，身為台南人她也會想搬去住」，目前住宅以屋齡10年左右的中古透天最受歡迎，中庭式總價約1050-1250萬元，獨院類型總價則約1600-1900萬元。

北區鄭子寮重劃區過去魚塭、空地多，經過十多年重劃，公園綠地豐富，擁有文元國小、文賢國中等明星學區，信義房屋北安店店長張榮表示，鄭子寮居住環境優質，近年發展成高級住宅聚落，屋齡5至15年透天別墅，總價約1000多至1800萬元，許多換屋族、公教人員入住。

永康大橋重劃區最近也十分受矚目，信義房屋永康店店長陳萱蓉表示，身為台南人，滿推薦大橋重劃區，優勢在於屋齡新、綠地充足、聯外交通便捷，還有新設置的警察局、消防局，以及新台南市立總圖書館等重大建設；近期以大樓產品交易最多，2房加車位總價約650-750萬元，因較透天價位親民，吸引年輕購屋族目光。

除此，虎尾寮重劃區和安平五期重劃區，也受到購屋族青睞。信義房屋虎尾寮專案經理劉宗政表示，自己在台南生活超過20年，就他觀察，虎尾寮重劃區以明星學區聞名，而且街廓整齊、綠地多，軍公教滿喜歡住在這；信義房屋市府華平店店長呂浩廷則指出，安平區因獨有的古蹟與觀光題材，生活環境悠閒、舒適，五期重劃區因此吸引不少外地客和具地緣關係的民眾購屋。