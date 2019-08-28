▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

「網紅」成為數位時代的新興職業，但想成為網紅，除了必須擁有吸引眾人目光的條件外，不斷更新動態、持續發布照片影片也是必要的工作，事實上很多網紅都曾經說過，這一點也不輕鬆！但你知道嗎？有位俄羅斯正妹，在網路上擁有超高討論度，個人 IG 也擁有將近 30 萬粉絲追蹤，但她卻幾乎從來不上傳照片，至今個人 IG 僅有兩張舊照，引發網友討論。

▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）

這位名叫 kristin Orbelian 的俄羅斯正妹，據說今年 20 歲，不管在國外或是國內的《批踢踢》表特版都曾經成為話題，憑藉著超高顏值與曼妙身材，擄獲許多男性網友的心。 kristin Orbelian 臉蛋清純，五官深邃、大眼高鼻樑，依稀還帶著點稚氣；但身材卻是相當火辣，尤其胸前呼之欲出的傲人雙峰，讓人看得目不轉睛。天使臉孔與魔鬼身材的結合，難怪擁有高人氣。

▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）

但是，即使 kristin Orbelian 再怎麼讓人神魂顛倒，實際去她的個人 IG 一看，卻只有少少兩張照片。看似完全沒在經營，卻還擁有將近 30 萬粉絲追蹤，這是怎麼回事？結果有網友解答，原來 kristin Orbelian 沒更新照片，但卻會不定時發布限時動態，所以才吸引許多粉絲持續鎖定追蹤。

▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）

只能說低顏值限制了我們的想像力，擁有天使臉孔魔鬼身材就是任性，光放限時動態一樣吸粉無數啦！（編輯：倪浩軒）

▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）
▲俄羅斯正妹擁有天使臉孔、魔鬼身材，雖然個人 IG 僅上傳了兩張照片，一樣吸引近 30 萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自 Kristin Orbelian 的 IG ）

相關文章

▲日前才傳出無碼片流出的三上悠亞，雖然本人已澄清是假的，但衰運仍舊不斷。（圖／翻攝推特@yua_mikami ）

限時動態尺度太大？三上悠亞IG遭刪　推特哭哭：好生氣

▲日前宣佈引退的優格姐姐（林姵君）與甜甜姊姊粟粟（張婕筠）。（圖／翻攝自 susuladyc IG）

真的天籟之音！雙女神合唱萌翻眾人　粉絲呼：耳朵懷孕了

▲檢場的太太李翊君帶著正妹女兒赴美表演。（圖／艾迪昇提供）

檢場18歲正妹女兒勾媽玩嗨　男歌迷激動暴衝告白

更多文章

▲台北市東區商圈因店面租金不斷上漲，許多名店紛出走，包括經營近四十年的知名中菜餐廳永福樓。(圖／NOWnews資料照片)

東區房東漲了又要漲？　專家：不去最大！消費者該醒醒了

▲南美亞馬遜雨林發生大規模森林火災，日本外相河野太郎今天打電話給巴西外交部長艾拉烏喬（Ernesto Araujo），表達願意協助滅火及協助之後的護林對策。（圖／美聯社／達志影像）

亞馬遜雨林大火　呱吉曝指責巴西外「更重要的事」

▲有人向白宮請願提案買下台灣，引發網友討論。（圖／翻攝自 Unsplash ）

白宮請願驚見提案要求美國買下台灣　眾人：真「賣台」？