「網紅」成為數位時代的新興職業，但想成為網紅，除了必須擁有吸引眾人目光的條件外，不斷更新動態、持續發布照片影片也是必要的工作，事實上很多網紅都曾經說過，這一點也不輕鬆！但你知道嗎？有位俄羅斯正妹，在網路上擁有超高討論度，個人 IG 也擁有將近 30 萬粉絲追蹤，但她卻幾乎從來不上傳照片，至今個人 IG 僅有兩張舊照，引發網友討論。

這位名叫 kristin Orbelian 的俄羅斯正妹，據說今年 20 歲，不管在國外或是國內的《批踢踢》表特版都曾經成為話題，憑藉著超高顏值與曼妙身材，擄獲許多男性網友的心。 kristin Orbelian 臉蛋清純，五官深邃、大眼高鼻樑，依稀還帶著點稚氣；但身材卻是相當火辣，尤其胸前呼之欲出的傲人雙峰，讓人看得目不轉睛。天使臉孔與魔鬼身材的結合，難怪擁有高人氣。

但是，即使 kristin Orbelian 再怎麼讓人神魂顛倒，實際去她的個人 IG 一看，卻只有少少兩張照片。看似完全沒在經營，卻還擁有將近 30 萬粉絲追蹤，這是怎麼回事？結果有網友解答，原來 kristin Orbelian 沒更新照片，但卻會不定時發布限時動態，所以才吸引許多粉絲持續鎖定追蹤。

只能說低顏值限制了我們的想像力，擁有天使臉孔魔鬼身材就是任性，光放限時動態一樣吸粉無數啦！（編輯：倪浩軒）