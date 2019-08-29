天菜組合！澳洲消防員露胸肌合體萌毛孩　賣月曆做公益

再也沒有什麼比肌肉男加上萌毛孩的超強組合還要更養眼好看了！澳洲消防員推出的「2020年澳洲消防員月曆」已經出爐，這次同樣找來許多貨真價實的猛男消防員擔任模特兒，與各種萌寵合體拍出一系列既陽光又充滿正能量的照片，簡直讓人看了鼻血直流！

「澳洲消防員月曆」自1993年推出至今年已邁入第27個年頭，每次都會找來集天使臉孔與魔鬼身材於一身的正港消防員擔任月曆大使，拍攝不同版本的月曆做義賣。這次推出經典版、野生生物、貓咪版、駿馬版、農場動物版以及狗狗版一共六種版本，當中又以貓咪與狗狗的版本最受大家歡迎，畢竟有天菜型男加上可愛到不行的毛小孩，任誰都無法抵抗這麼吸睛的組合！而販售月曆的收益將會捐給浪浪寵物（Pets of the Homeless）、野生動物醫院（Currumbin Wildlife Hospital）、澳洲癌症兒童基金（Kids with Cancer Foundation Australia）、兒童醫院基金（Children’s Hospital Foundation）等共計十五間慈善團體，可以同時做公益又「賞心悅目」，每次一推出都引發搶購熱潮，如果大家想先入手2020年月曆，不妨參考看看「澳洲消防員月曆」喔！（編輯：陳珮瑜）

快來欣賞拍攝過程，看完心情會很好呢！

