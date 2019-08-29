中秋節即將到來，應景月餅琳瑯滿目，如何吃得健康是現代人不得不重視的課題。國立陽明大學附設醫院營養室與勳風烘焙坊共同研發，低油、低糖，富含蛋白質與維生素D的「紅龍果冰糕」與「奶皇流心冰糕」；即日起提供民眾認購，認購金額將全數回饋運用於深耕社區，照顧長者。

陽大附醫表示，根據研究顯示，40歲後，肌肉量每10年約減少8％，國內65歲以上長者肌少症盛行率約10%，80歲以上盛行率更高達15-20%；加上國民營養調查發現65歲以上長者，富含蛋白質的奶類與豆魚蛋肉類普遍攝取不足，可能會加速肌少症的發生。

有鑑於此，陽明大學附設醫院營養師團隊研發一款，餅皮是以富含白胺酸的綠豆仁為主，內餡則是以奶類及鹹蛋黃製成，整體富含「蛋白質」與「維生素D」，是預防肌少症的食物來源。此外，餅皮與內餡細緻綿密具濕潤性口感，顧及到長輩的適口性，是老少咸宜，全家皆能開心食用的月餅。

陽大附醫院長楊純豪表示，宜蘭人口老化比例高，老年人照護議題是一大挑戰，為促進縣民健康，自101年開始規劃並執行「健康活樂宜蘭市」訪視計畫，全面性拜訪宜蘭市65歲以上長者，並進行營養評估；透過訪視發現，13%的長者有營養不良的風險。而造成營養不良，除了本身飲食習慣之外，牙口咀嚼障礙是長者長期營養攝取不足的主因。為此，特別在中秋佳節研發一款營養又顧及銀髮族咀嚼問題的冰糕月餅。