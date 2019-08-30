近年來大眾越來越對健身有相當大的需求，時常能看見許多女性為了保持體態良好，也會經常上健身房保持身材。日前一名女優界最強新人，也於個人 IG 上公開自己健身過程，沒想到喘氣聲太母湯，讓許多網友超害羞！

日本女優小倉由菜相當知名，其從 2017 年出道就拍了將近 22 部影片，由於她的姣好身材，以及超高顏值，讓她獲得日本第一大成人片商 SOD 認證為「最強新人」！

日前小倉由菜也曾於個人推特上發布一部影片，只見畫面中小倉由菜非常認真在健身房重訓，其身穿短版白色運動上衣，以及長褲認真運動，不過影片角度上的邪惡視角讓小倉由菜的超深 V 一覽無遺。

另外小倉由菜也因為認真的激烈運動，讓她不時發出喘氣聲，沒想到喘氣聲太害羞，讓小倉由菜自己也嘲笑表示「每次練習都會發出這種色色的聲音」！不過有不少網友紛紛大讚直言「聲音好好聽」、「好性感的聲音」，甚至大讚小倉由菜真的相當辛苦！

小倉由菜長相甜美，身高僅 155 公分的她是超可愛小隻馬，先前她也曾接受台灣「 AV 達人」一劍浣春秋問及「為什麼會想當女優呢？」而她竟然回答「因為我爸爸很喜歡看」讓不少粉絲相當吃驚。（編輯：陳雅雲）