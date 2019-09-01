中秋佳節即將到來！漁業署表示，我國生產的秋刀魚產於西北太平洋公海，漁船捕獲後，透過急速冷凍方式保存產品鮮度、品質優良，同時秋刀魚有預防心血管疾病的EPA、促進嬰幼兒腦部發育的DHA，營養價值極高，烤食風味佳，為中秋佳節燒烤最佳選擇。

漁業署表示，我國秋刀魚漁船每年7至11月赴北太平洋公海水域作業，平均年產量約16萬餘公噸。我國秋刀魚漁船皆具優良的急速冷凍設備，秋刀魚捕獲後立即以-40℃以下溫度急速冷凍，再以-30℃溫度冷凍保存，鮮度佳品質優良，除充分供應國內市場需求外，並出口至韓國、俄羅斯、越南及中國大陸等國家地區，深受各方喜愛。秋刀魚在台灣亦為一平價、全年食用的大眾魚種，在傳統市場、超級市場或量販店均可買到，為我國人經常食用的魚種。

秋刀魚富含預防心血管疾病的EPA，及促進嬰幼兒腦部發育的DHA等高度不飽和脂肪酸，並含有優質的動物性蛋白質、鈣、磷及多種維生素，常吃秋刀魚有益人體建康，正是老少咸宜的食品，營養價值極高，同時秋刀魚體型大小適中，並具易處理及烹調的優點，非常適合中秋節烤魚享用。

漁業署指出，秋刀魚為北太平洋漁業委員會（NPFC）管轄魚種，今年NPFC年會通過秋刀魚漁獲限額管制措施，為秋刀魚資源養護管理邁出一大步，我國亦持續透過參與NPFC與各國合作，確保秋刀魚資源永續利用。