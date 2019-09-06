大家都知道買房的時機點很重要，在起漲點入手，可坐等資產增值，但若在高點進場，則可能「住套房」淪賠價出售。觀察高鐵桃園站的青埔特區有棟屋齡8年社區，今年皆有屋主轉手成交記錄，其中買在重劃區起漲點的5樓戶，脫手大賺近2000萬元，而在房價高點時接手的6樓戶，卻小賠50萬元出場。

根據實價登錄網站資訊，桃園市中壢區青埔特區的高鐵站前西路一段211~240號區間的社區，今年有2筆成交記錄，皆是屋主轉手，其中5樓戶為2011年完工時購入的第一手屋主，買價2443萬元，單價17.5萬元，持有8年後於今年4月以4293萬元出售，大賺1850萬元。

然而同社區的6樓戶，第一手屋主於2011年入手價為2518萬元，單價17.1萬元，於2014年12月房市高峰期以4000萬元出售，單價漲至27.1萬元，至於該名接手方於今年1月出售，總價3950萬元，小賠50萬元出場。

另如高鐵站前西路二段91~120號區間的社區，也有2樓、6樓的轉手交易記錄，皆為2013年完工時購入，總價各為1028萬、1204萬元，單價各為21.2萬及23.3萬元，今年則以950萬、923萬元賠售，單價僅剩14.6萬及15.6萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，房屋轉手賣出是賺或賠，端看當初入手的價格，2011年市場尚未到房價高點，青埔特區也正逢發展初期，房價位相對低點，直至2014年市場走高，該區正好有許多建設議題大力拉抬房價，漲幅擴大，挑在當時入場的買方便很難安全下車。

信義房屋中壢民權店店長朱立人指出，今年因買氣回溫，有不少當初從台北到青埔投資的屋主，因為已經撐太久，決定放下等增值賺錢的念頭，只要能把錢抽回去就好，因此趁這波買氣回升的機會賣屋，選擇賠錢出場。

「所有人都知道高鐵桃園站特定區建設多，未來潛力佳，但需長期等待建設到位，所以短期炒作的投資客都不見了。」朱立人指出，近期該區的詢問度高，帶看量大，交易價格也不差，且買方多屬在地自住型。