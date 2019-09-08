「台式牛排」是許多台灣人從小吃到大的美食，不管哪一家都有各自的擁護者。近來又有鄉民在 PTT 上發問，兩大知名台式牛排連鎖品牌「孫東寶」和「貴族世家」，究竟誰比較強呢？PO 文一出立刻引發鄉民熱烈討論。

有鄉民 7 日在 PTT 上以「孫東寶 PK 貴族世家，鄉民怎麼看？」為題 PO 文，表示：「自稱台式牛排的教父孫東寶、自稱台式牛排的長青樹貴族世家，兩個如果 PK，鄉民會選哪家來吃啊？？」

原 PO 分析：「孫東寶底價 150，濃湯紅茶喝到飽，貴族底價 300 了，但是有濃湯紅茶沙拉吧，還有各種台灣小菜吃到飽…」雖然就底價來說，貴族世家稍貴，然而「貴族還有酥皮濃湯，肥宅都可以喝兩碗，可是肉好像孫稍微好一點？」最後不禁問道：「這兩個伯仲之間，怎麼 PK，有卦嗎？？？」

PO 文一出立刻引發網友熱烈討論，許多人紛紛留言表示：「貴族啊！吃到飽可以吃很爽」、「有沙拉吧就贏到不行」、「貴族越來越難吃…孫也只有濃湯可以」、「孫東寶不太耐吃」、「我覺得都一樣」、「貴族屌打啦！」、「孫的牛好像醃過的，不太喜歡」、「孫東寶根本不值得去，一般巷口平價牛排都贏他」、「孫東寶不錯」、「孫東寶有夠難吃，老饕牛排有夠薄，我以為在吃早餐店肉片！」

不過也有網友點出關鍵，直言：「2 家同一個老闆是要比屁」、「老闆同一個，有什麼好比？」（編輯：王錫謙）