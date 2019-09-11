屏東市為屏東縣內最大城市，近年重大建設不斷，包含屏東車站2015年完成高架化，去年底驛站商城正式營運，高鐵也將延伸至屏東，以及高雄榮總將進駐大武營區及新建總圖書館等，皆促使屏東市房地價上揚，近年不少建商推出僅5層樓的低總價電梯華廈，致使交易量增加。

信義房屋統計實價登錄數據，屏東市今年上半年有近800筆交易，居全縣之冠，其中透天交易最多占38%，其次為大樓、華廈占近3成。

住商不動產屏東明正店店長楊信華表示，屏東市房價基期低，隨重大建設逐步到位，吸引高雄建商往此獵地推案，推高房價上漲1-2成，近期不少新透天交屋，推升交易量能，且總價多已衝上千萬元，若是屋齡20年左右的中古透天，依地坪、地點不同，總價也要600-900萬元。

區域中古大樓價格也被帶動，楊信華舉例，屏東火車站附近屋齡20年左右大樓，因車站翻新形成商圈後，3房總價從300多萬元，漲至400-500萬元，另在機場北路屋齡20年的大型社區大樓，每坪單價曾在房市低點跌至3萬元，近期已回升至單價8萬元左右。

除此，楊信華指出，因房地價上揚，透天價格飆漲，近期有不少建商推出僅5層樓的電梯華廈，在1樓規劃停車空間，通風採光好，不會有地下停車場悶氣的情況，而其他樓層規劃住家，因屋齡新、總價低，3房總價僅500-600萬元，受首購族青睞，因而帶動上半年交易量。