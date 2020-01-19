面對未知的未來，相信大家多少都會好奇，甚至是徬徨，你想預先了解自己的未來生活嗎？根據國外網站 The Mind Journal 報導，圖中有 8 扇門，憑直覺選出一扇你最想打開的門，答案將揭密你未知的未來。

選擇 1 號門：

您渴望簡單的生活。您追求安靜、孤獨，起會有很多獨處的時間，但當您與他人在一起時，您希望對方給你「家」的感覺。您的未來是幸福的，因為您知道自己喜歡什麼，您享受真實和簡單，不過，您注定要過上沒有其他人的生活，恐怕會感到無聊。

選擇 2 號門：

恭喜您！您注定會獲得意外的財富，但您要知道，唯有努力工作才能得到。從您選擇的這扇門可以得知，您是一個努力向上爬的人。您正在尋找生活中美好的事物，而想要獲得這些美好事物，必須努力工作，才能逐步達到。您是一個不怕辛苦的人，會在各種旅途中找到樂趣。

選擇 3 號門：

您必須非常謹慎。您喜歡冒險、探索未知事物，但您會在出現警告標誌的情況下繼續前進，圖中的「消防栓」是危險的象徵，而門的另一側則是所有人的猜測。如果您最近感到承擔太多風險的後果，也許是時候謹慎一點了！

選擇 4 號門：

如果您選擇此門，則準備戰鬥。無論是法律鬥爭、權力鬥爭，還是正在尋求工作上的晉升，您都已採取了準備工作，這將帶來回報。紅色象徵著力量，城堡的牆壁也一樣，越過護城河，您就可以擁有整座城堡。

選擇 5 號門：

如果您選擇此門，請不要擔心，事情即將平靜下來。也許您正在經歷一段艱難的時期，但將會有一群忠誠且願意無條件愛您的人出現，只要一個眼神，對方就知道您要什麼。

選擇 6 號門：

您最近一定一直感到沉重，但慶幸的是，您有著非常樂觀的精神來幫助自己度過難關！黑暗時代將很快就被拋在身後。不過，您還有一段路要走，因為您還未看見曙光，但一定可以看到，光明的未來似乎還遙不可及，您還不能放棄。

選擇 7 號門：

下一步會怎樣似乎很難預測，不過可以想見您的未來可會有些混亂，你必須做好準備！從圖片可以發現，每扇門都是您必須穿梭的門，事情可能會從各個角度迎面而來，因此得請做好十全準備，當您遇到突發狀況時，請準備好打開另一扇門，事情總會有轉圜餘地的。

選擇 8 號門：

您絕對是個好奇寶寶，儘管好奇心可能會殺死一隻貓，但您仍願意冒險。粗心與好奇之間有很大的差距，所幸您也懂其中區別。您認為冒險是非常有趣且新鮮的事，但您必須對後果有所了解，畢竟不是每件事都有時間慢慢嘗試。（編輯：許苡晴）