台灣路名五花八門，不少諧音令人莞爾，但會因為名稱對房價造成影響嗎？房仲業者指出，地段才是影響房價的主因，特殊路名會使人印象深刻，但不會實際衝擊價格，例如經常被網友點名的台中「市政北七路」，豪宅房價依然屹立不搖，桃園「芝芭里」則受惠重大建設，買氣暢旺、房價調漲。

最近有網友在PTT發問「買房會在意路名嗎？有些名稱聽起來就是怪，感覺買下去心裡會有疙瘩」，該文引發熱議，有許多人留言點名台中市「市政北七路」，表示路名很幽默，但根本買不起；還有人討論桃園市中壢區的「芝芭里」，但也指出房價沒比較便宜。

信義房屋七期朝富店店長林慶龍表示，雖然「市政北七路」常因為諧音令人會心一笑，由於位於台中市七期重劃區新市政中心，是中台灣指標型豪宅地段，可快速銜接國道1號和台74線，又有百貨公司和秋紅谷公園，而且台中人重視建商品牌勝過路名，造就房價地位屹立不搖，根據2019年實價登錄資料，成交單價約32-38萬元，總價約2500-4500萬元，亦有上億元知名豪宅成交。

至於「芝芭里」雖有特殊諧音，但房市並未受到名稱影響，住商不動產青埔源將加盟店副店長陳志明表示，因為芝芭里屬於青埔重劃區，以機場捷運A19桃園體育園區站為核心，重大建設眾多，包含桃園會展中心日前完成工程簽約，生活機能也漸增，已有全聯、便利商店、星巴克、銀行等進駐，以致買氣相當旺，屋齡5年左右大樓每坪約26-27萬元、10年左右單價約22-24萬元，微漲5%至1成。