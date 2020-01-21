今年的春節還沒開始，但因為從武漢傳出的肺炎有越演越烈之勢，甚至可能因為春節大遷徙，形成更嚴重的感染，這也讓許多人繃緊神經，嚴陣以待。根據報載，這波肺炎會讓民眾恐慌的原因除了幾乎已經確定可以人傳人之外，有專家網站發放「新病毒與過去一些SARS病毒的相似度近80%」的訊息，更讓民眾不禁與2003年的SARS產生聯想，甚至在疫情之外，還會聯想到，總體經濟與房地產市場將有什麼衝擊？

要討論這問題，就得回顧一下當時的情境與事後的影響。SARS於2002年在中國廣東順德首次爆發後，由於是前所未有的新病毒，加上剛開始沒有有效治療方法，一度造成全球恐慌與災情，直至2003年7月16日，疫情得以有效控制，同年9月2日消滅疫情。

事後，根據學者研究，當時SARS 對臺灣總體經濟面實質GDP 的影響幅度大約介於-0.84% 至-1.61%之間，雖較當時事前評估要來得嚴重，卻算是相對災情較為輕微的區域；當時亞洲地區主要新興經濟體受SARS疫情影響，經濟成長率都呈現下滑，特別是觀光業及貿易行為衝擊最大，因此在亞洲受害最深的，就是以這兩種產業為主要經濟支柱的香港與新加坡。

回到當年台灣房地產的表現，由於SARS傳染性強，民眾不敢出門，也讓各家房產業者業績慘不忍睹，不過在疫情控制後，台灣房地產猶如井噴般進入一個新時代，也讓坊間以訛傳訛地把SARS與房市黑暗期畫上等號。

不得不說，在武漢肺炎疫情拉警報的當下，會想問起房地產，似乎有點司馬昭之心了。

從內政部的買賣移轉棟數來看，2001年全年移轉僅有25.9萬棟，2002年卻爆量到32萬棟，2003年又成長到34.9萬棟，2004年噴發到41.8萬棟，價格也一路不回頭，直到2014年高點為止。

從這數字就知道疫情與交易量的關聯性沒有那麼強。會造成往後市場大熱的真正關鍵，在於當時政府的「三招救市」。

其一，是土地增值稅減半徵收；2002年立法院修訂土增稅由60％、50％、40％減半徵收，原本僅實行2年，展延2年後，2005年改為永久調降至40％、30％、20％。土增稅大幅降低，讓交易更為活絡；其二，是政府破天荒在一年內推動兩次青年優惠利率購屋貸款，帶動購屋買氣；其三，是修法開放外資不限於自用，可以直接外國公司名義投資國內不動產。

有了這三招之後，加上中央銀行自2000年起連續14次降息，無疑是對奄奄一息的房地產業注入強心針，當時房市已經連走13年黑暗期，不只建商倒閉頻頻，苟延殘喘的上市櫃建商也都是雞蛋水餃股，也因為那時低利、低價的環境，促使資金轉進房地產，形成不可逆的榮景，這也是為什麼為何其後發生的天災人禍，難以複製當時情境的原因所在。

說到底，目前雖然利率低，市場資金也充沛，但房價、稅制與資訊透明度都與當時不可同日而語，想要大發災難財，並不容易。

都要過年了，在這當下，與其想方設法努力卡位，搶投資機會，還不如先把身體養好、口罩買齊、少出入公共場所，對疫情保持警覺，留得青山在，才會是最務實的投資吧。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

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