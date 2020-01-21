外籍新娘的議題在台灣總是讓人熱烈討論，而在各地外籍新娘中，越南老婆是許多男性民眾心中的最愛，每每相關話題都特別引發熱議。有位男網友就分享了自己迎娶越南新娘的「可怕」親身經驗，呼籲大家真的要三思。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「抱怨一下，娶不到台灣而去娶外配的，奉勸各位真的不要去娶越南老婆…別浪費這個機票跟時間」。聽起來好像婚姻生活很不美滿？隨後原 PO 分享他親身經驗：

1. 某段時間因為一些事，原 PO 曾失業一陣子也都沒給老婆錢，沒想到老婆不但沒有烙跑，還自己去找到一個月賺三萬多的正職工作，害原 PO 在家睡到自然醒都有點愧疚。

2. 老婆平常除了工作之外就是回家窩在床上玩手機，說要帶她出去玩都說不用！害原 PO 自己想出門玩都很尷尬。

3. 平時在家原 PO 媽媽在煮飯打掃時，老婆也居然也會跟著下去幫忙，害在客廳納涼的原 PO 覺得，「眼睜睜的看著她做也很不好意思」。

4. 明明超愛吃甜食，喝碳酸飲料＋炸雞，可是卻怎麼都看她長不出肉來，結果原 PO 跟著老婆一起吃肉都長到他身上。

這哪裡可怕？原來根本是假抱怨真炫耀！網友紛紛在底下留言說，「羡慕」、「被閃到了」、「很多越配其實很好」、「感覺很幸福欸」、「不要一桿子打翻一船外配，我是外配第二代我驕傲」、「其實這種台灣女生也不少」。（編輯：倪浩軒）