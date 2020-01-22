近日網路上一段監視器影片瘋傳，影片中可以看到一名女子將車子停下打開後門，先是一隻四肢健全的黑狗狗開心地跳下車，然後女子將一隻僅剩兩條腿的白狗狗從後座帶下來，兩隻狗狗本以為是要去玩，快樂地搖著尾巴，殊不知這名女子根本是想將狗狗遺棄！

女子接著將黑狗趕回車子裡，並將後車門關上，當白狗看到女子要離開時，馬上湊過去，卻遭到女子反推一把，上半身重摔在地上，而女子則是無情地關上車門加速駛離。行動不便的白狗緩慢地追上去，卻只能眼睜睜看著汽車離開，被獨留在空地上，無助地東張西望，看起來非常徬徨無助。

動保組織Secretariat of Animal Protection表示，這隻被他們暫名為丁丁的白狗狗，這一天事實上被連續遺棄了兩次。這名女子將丁丁遺棄在丈夫的上班地點附近，不久後被丈夫發現。然而丈夫卻是將牠送到收容所，並且完全沒有提及他其實就是狗狗的主人便離去。

目前收容所內負責照顧丁丁的職員安德森表示，自從丁丁的故事被分享到網路上，引起許多網友的關注，紛紛表達想領養的的意願。但是丁丁本身身體狀況較特殊，因此收容所並不急著要把丁丁送出去，會慎選領養人，並前往牠未來的家進行深度家訪，為牠找到真正適合牠的家園。最後來看看這段監視器錄下的影片。（編輯：李家慧）