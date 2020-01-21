武漢肺炎疫情蔓延，台灣也出現首例確認病患，是一位由武漢返台的 55 歲女台商。疾管署首席防疫醫師黃婉婷透露，該病患於 1 月 11 日在武漢時，就出現發燒、咳嗽、喉嚨痛症狀，但因為不信任當地醫療才回台就醫。如此形同將「病毒帶回台灣」的行為，引發網友撻伐。對此，前外交官劉仕傑直言，是一個艱難的道德難題，希望大家理性討論。

劉仕傑昨（ 21 ）晚在臉書發文表示，網路上出現撻伐聲，認為這位女台商不該因為「不相信中國醫療技術」或「使用台灣健保資源」或其他理由，而拖九天才回台灣就診，並因此危害其他台灣人民安危。

劉仕傑認為，這是一個艱難的道德難題，直言自己目前也很難下評斷。畢竟，中國醫院及政府長期有隱匿疫情的不良紀錄，如果她真的去就診，會不會她的個案就被「壓下來」，甚至從此無法回到台灣？誰不想活下來？誰不想讓自己有更高的機會活下來？

劉仕傑進一步指出，這位台商也是中華民國的國民，她有沒有權利回「母國」就醫？今天如果當事者不是從武漢回來，而是其他城市或國家，台灣社會仍然會如此憤怒嗎？

劉仕傑強調，可以理解社會大眾對這位當事人的憤怒，也可以理解她及她的家人目前所承受的輿論壓力。但無論如何，這證明了「中國社會無法讓人民信任，起碼無法讓台灣人民信任」。（編輯：倪浩軒）