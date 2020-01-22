雲林縣議員蔡東富結合善心人士，舉辦第二年的「歡喜過年關懷弱勢」送年菜，今（22）日起透過鎮公所發送給斗南鎮內300餘低收和邊緣戶，溫馨送年菜關懷弱勢打造友愛小城。

斗南鎮鎮長沈暉勛和縣議員蔡東富等人士關懷弱勢寒冬送暖，自去年起，由蔡東富結合台野畜產總經理林和成、昇樺食品公司董事長吳裕田、虎尾慈龍宮主委林進元和新尚豪宴會館總鋪師林寶中等愛心人士熱心捐助，推出「歡喜過年關懷弱勢」送年菜，發送給斗南鎮內弱勢的低收和邊緣戶。

今年也再度結合並推出「溫馨暖南送年菜」，由頗負盛名的尚豪總鋪師林寶中料理，推出台野鹽水鴨、昇樺心靈雞湯、紹興醉蝦、芋頭栗子排骨、鮑魚干貝盅、鹽烤蝶鱈魚及干貝米糕等五菜一湯的豐盛美味年菜，其中300份台野鹽水鴨是由台野畜產公司捐贈，300份心靈雞湯則由生產雞肉鬆的昇樺食品公司捐贈。

蔡東富指出，自去年首度結合台野、昇樺、慈龍宮和新尚豪等熱心公益人士捐送年菜關懷弱勢，也得到各界熱烈支持和正面迴響，也為延續對斗南地方弱勢民眾的關懷，同樣由盛名的總鋪師林寶中義務協助料理這份溫馨年菜，也歡迎各界善心人士和企業共襄盛舉，讓大眾關懷弱勢的愛心溫暖斗南鎮每一角落。

斗南鎮長沈暉勛表示，今年是第2年為鎮內弱勢家庭準備年菜歡喜過年，發放300－350份5菜1湯的豐盛年菜，並自今（22）日上午起，由鎮公所同仁協助派送年菜至各里的弱勢家庭。